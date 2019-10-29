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29.10.2019
Вестник Мордовии

Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Еще во время войны в Афганистане советские бойцы стали устанавливать "боевые рогатки" - зенитные малокалиберные пушки ЗУ-23-2 в кузова грузовиков.

Для этих целей применялись различные автомобили, но в большинстве случаев это были "Урал" -4320. Хотя, как рассказывали, встречались даже гантраки на базе ЗиЛ-130.

В Анголе "зушки" можно было увидеть даже на "лаптехниках" - КрАЗ-255 с бронированными кабинами и грузовыми платформами.

Разумеется, без такой техники не обошлось в обоих компаниях на Северном Кавказе, в Сирии и на Донбассе.

Ее привлекли и для участия в недавних учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019" в Таджикистане. Эти бронированные "Уралы" успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А, продемонстрировав высокую огневую мощь, отличную маневренность и надежную бронезащиту.

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Страны
Ангола
Афганистан
Сирия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
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5 комментариев
№1
29.10.2019 13:23
Терминаторы сильно дороже, потому про них молчат?
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№2
29.10.2019 13:45
Зачем нужны эти суррогаты для регулярной армии? Всякие ополченцы, бармалеи, повстанцы почему их используют - понятно: денег не хватает на полноценную бронетехнику.

Цитата
В Анголе "зушки" можно было увидеть даже на "лаптехниках" - КрАЗ-255 с бронированными кабинами и грузовыми платформами.
От каких боеприпасов у них защита? А противоминная тоже есть? Там хоть бронесталь или просто какое-то железо приладили?

Цитата
Эти бронированные "Уралы" успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А, продемонстрировав высокую огневую мощь, отличную маневренность и надежную бронезащиту.
Что у них за СУО? Есть тепловизор? Куда, с какой дельности, с какой вероятностью они могут попасть? Они ведь стреляют "куда-то туда", "в том кишлаке есть противник - стреляем по кишлаку, авось в кого-то попадёт!". В кишлак они попасть могут, конечно. Но это, скорее, просто беспокоящий огонь, чем, к примеру, средство подавления огневой точки противника. Подъехал, дал несколько очередей километров с трёх (не попадёшь с такой дальности без хорошего СУО) по населённому пункту с противником и уехал меньше чем через минуту - пока не прилетело в ответ из ПТРК.


Куда они вместе с Т-72 пойдут? На штурм бармалеев с РПГ, ПТРК?
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№3
29.10.2019 14:31
Смотря о чем речь..........что то такое может пригодится тем более что там по мимо пушек есть и возможность ПЗРК сунуть


Наведение на цель и стрельба из установки осуществляется в трех режимах: дистанционно из бронированной кабины, электроприводами с места наводчика и традиционными механическими маховиками вертикальной и горизонтальной наводки. В первых двух режимах установка наводится на цель значительно быстрее, третий оставлен в качестве запасного «на всякий случай».
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№4
29.10.2019 15:36
Цитата, неравнодушный сообщ. №3
Смотря о чем речь..........
Ну и для каких задач такое сгодится? Куда они реально могут попасть и с какой дистанции? В чём принципиальная разница с бармалейской кустарщиной, кроме более аккуратного внешнего вида? Стрелок ведь никак не защищён! Убить можно из АКМ. Стрелять может только при полной остановке. Для регулярных армий есть БМП, придумали и "Терминаторов" с хорошей защитой - вот они могут ходить в бой вместе с Т-72. А у этих какая эффективность?

Цитата, неравнодушный сообщ. №3
по мимо пушек есть и возможность ПЗРК сунуть
Можно, но машина такая зачем при этом для регулярной армии? И не армии ЦАР, а армии РФ.

Может у бармалеев перенять опыт создания БПЛА с помощью скотча и деталей из Алиэкспресс? Нафиг все эти С-70 "Охотник"? Сделаем из гамна и палок и победим НАТО! Ведь побеждают ими НАТОвцев. Или нет?
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№5
29.10.2019 16:42
Цитата, Враг сообщ. №4
Ну и для каких задач такое сгодится?
Прикрытие колоны грузовиков на марше,для ВДВ как вариант машины ближней ПВО.
Цитата, Враг сообщ. №4
Куда они реально могут попасть и с какой дистанции?
Опять же смотря чем и по кому,в этой штуке элемент ПЗРК присутствует

Цитата, Враг сообщ. №4
Стрелок ведь никак не защищён! Убить можно из АКМ. Стрелять может только при полной остановке.
Вы жопой смотрите что вам скидываю?Я даже написал что стрельба может быт осуществлена из кабины!!!Или мне цитировать теперь еще и себя?
Цитата, Враг сообщ. №4
Можно, но машина такая зачем при этом для регулярной армии? И не армии ЦАР, а армии РФ.
Сбивать БПЛА и неаккуратные верушки,при этом и прекрасно огрызаться на сухопутных.
А вот как ваши терминаторы смогут работать по воздуху и с такими углами возвышения я посмотрю.Да это не оружие бороться с НАТО,но напомни когда мы воевали последний раз с НАТО?а я вот напомню вам афганистан,чечню,сирию  и везде там зушки были и часто работали на роли кпвт или утеса
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