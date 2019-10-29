Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Еще во время войны в Афганистане советские бойцы стали устанавливать "боевые рогатки" - зенитные малокалиберные пушки ЗУ-23-2 в кузова грузовиков.

Для этих целей применялись различные автомобили, но в большинстве случаев это были "Урал" -4320. Хотя, как рассказывали, встречались даже гантраки на базе ЗиЛ-130.

В Анголе "зушки" можно было увидеть даже на "лаптехниках" - КрАЗ-255 с бронированными кабинами и грузовыми платформами.

Разумеется, без такой техники не обошлось в обоих компаниях на Северном Кавказе, в Сирии и на Донбассе.

Ее привлекли и для участия в недавних учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019" в Таджикистане. Эти бронированные "Уралы" успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А, продемонстрировав высокую огневую мощь, отличную маневренность и надежную бронезащиту.