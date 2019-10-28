"Помощь не оказывали": в Минобороны не подтвердили слова Трампа

В Минобороны сомневаются в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

Российском оборонном ведомстве сомневаются в достоверности "уничтожения" главаря одной из самых крупных террористических организаций. Таким образом российские военные поставили под сомнение заявление американский президента Дональда Трампа, который в подробностях рассказал о том, как погиб боевик. Вместе с тем Трамп поблагодарил Россию за то, что она открыла воздушное пространство для пролета вертолетов США. Однако в Минобороны РФ про это ничего не знали.

В Министерстве обороны России поставили под сомнение реальность проведенной американским спецназом операции по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, передает РИА "Новости".

"Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было.

"Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", - сказал Конашенков.

Вместе с тем официальный представитель ведомства обратил внимание на противоречивые подробности рассказа американского лидера Дональда Трампа о том, как проходила операция по уничтожению боевика.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе", - отметил он.

Между тем в Кремле не стали комментировать заявление Трампа, посоветовав обратиться к сообщению Минобороны. "Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за содействие в проведении спецоперации по уничтожению главаря запрещенной в РФ ИГ, передает ТАСС.

"Я хочу поблагодарить нации России, Турции, Сирии и Ирака, я также хочу выразить благодарность сирийским курдам за ту поддержку, которую они смогли нам оказать", - сказал Трамп, отметив, что Россия открыла воздушное пространство для пролета американских ВВС.

"Россия отлично повела себя с нами . Мы пролетели над определенными территориями, подконтрольными России. Россия повела себя потрясающим образом", - добавил глава Соединенных Штатов.

Вместе с тем президент страны подчеркнул, что американские власти предупредили российскую сторону о том, что готовят спецоперацию, однако в подробности вдаваться не стали.

"Мы говорили с русскими, мы сообщили о своем прибытии, и они сказали: "Спасибо, что сказали нам", - сообщил Трамп, отметив, что Россия "ненавидит ИГ так же, как и мы". "Они не знали о [готовящейся] миссии, но они знали, что мы будем пролетать над их территорией", - обратил внимание глава США.

Он также рассказал подробности того, как действовал спецназ США. "Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", - указал Дональд Трамп.

По его словам, в ходе спецоперации по ликвидации террориста со стороны США никто не пострадал, за исключением "одной прекрасной собаки", которая проделала "отличную работу".

В спецоперации также участвовали восемь вертолетов. Как сказал Трамп, они летели "очень низко и быстро" и встретились с локальной атакой, которая "была очень быстро подавлена". Американский президент предположил, что это могли быть "случайные люди, которым просто не нравится смотреть на вертолеты".

Планировалось, что американскому спецназу поможет робот, но он не понадобился.

По словам лидера страны, это была "опасная и смелая" операция, которая прошла на северо-востоке Сирии. Благодаря действиям спецназа США, обратил внимание Трамп, удалось уничтожить не только главаря ИГ (запрещена в РФ), но и большое количество боевиков и подручных аль-Багдади. Кроме того, США взяли в плен нескольких боевиков и двух жен главаря террористической организации, которые были в несработавших поясах смертников. Кроме того, по словам Трампа, были освобождены 11 детей.

Сам же аль-Багдади "умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути", - рассказал подробности глава США, отметив, что погибший был в окружении троих детей.

"Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки", - уточнил Трамп. После этого аль-Багдади покончил с собой. При этом его завалило стенами тоннеля. "Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение - это был он", - заключил американский президент.

Ангелина Мильченко