По Станиславскому – не верим в "очередную смерть" главного террориста

"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе.

В ведомстве также сообщили, что в последние дни не фиксировали авиаударов США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии, а также не знают ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб в ходе этой операции.

При этом в министерстве отметили, что сообщение о ликвидации аль-Багдади не окажет никакого оперативного воздействия на обстановку в Сирии.

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакрааль -Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - цитирует официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова ТАСС.