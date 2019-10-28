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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

По Станиславскому – не верим в "очередную смерть" главного террориста

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе.

В ведомстве также сообщили, что в последние дни не фиксировали авиаударов США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии, а также не знают ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб в ходе этой операции.

При этом в министерстве отметили, что сообщение о ликвидации аль-Багдади не окажет никакого оперативного воздействия на обстановку в Сирии.

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакрааль -Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - цитирует официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова ТАСС.

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Конашенков Игорь
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