Россия и Беларусь будут укреплять военное сотрудничество

Сергей Шойгу провел в Москве заседание совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, где оценил возникшие опасности Союзному государству после выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Это решение Вашингтона, по мнению Шойгу, не только ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире, но и может спровоцировать новую гонку вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть напрямую затронуть интересы России и Беларуси.

Министр отметил расширяющиеся масштабы деятельности террористических группировок. В межгосударственных отношениях,увы, становится нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права: "В условиях непростой военно-политической обстановки эффективное взаимодействие наших оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально".

Он напомнил, что Россия и Беларусь выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. А высокий уровень партнерства позволяет качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства. Поскольку Беларусь для нашей страны не только ближайший сосед, но и надежный военный союзник, Москва и Минск солидарно реагируют на вновь возникающие военные угрозы.

Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России

Среди них Шойгу назвал напряженную обстановку на Западном стратегическом направлении, где НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность. Блок усиливает свое присутствие в Европе, размещает там дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В качестве подтверждения министр привел такие факты: в дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система сейчас создается в Польше. У наших границ генералы НАТО проводятся военные учения.

Кроме того, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась и интенсивность разведывательной деятельности блока в отношении РФ и Беларуси. При этом, как сказал Шойгу, "Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России". На таком фоне проводится и масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности. По сути, Запад добивается раскола братских отношений Москвы и Минска.

- В противовес размещению войск Североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение, - заявил на коллегии Шойгу.

Поясним, что по так называемой программе "4 по 30" страны - участницы блока обязуются в случае необходимости в месячный срок предоставить в распоряжение НАТО три десятка батальонов, столько же авиаэскадрилий и боевых кораблей.

Юрий Гаврилов