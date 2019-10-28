Россия и Беларусь будут укреплять военное сотрудничество
Сергей Шойгу провел в Москве заседание совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, где оценил возникшие опасности Союзному государству после выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.
Это решение Вашингтона, по мнению Шойгу, не только ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире, но и может спровоцировать новую гонку вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть напрямую затронуть интересы России и Беларуси.
Министр отметил расширяющиеся масштабы деятельности террористических группировок. В межгосударственных отношениях,увы, становится нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права: "В условиях непростой военно-политической обстановки эффективное взаимодействие наших оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально".
Он напомнил, что Россия и Беларусь выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. А высокий уровень партнерства позволяет качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства. Поскольку Беларусь для нашей страны не только ближайший сосед, но и надежный военный союзник, Москва и Минск солидарно реагируют на вновь возникающие военные угрозы.
Среди них Шойгу назвал напряженную обстановку на Западном стратегическом направлении, где НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность. Блок усиливает свое присутствие в Европе, размещает там дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В качестве подтверждения министр привел такие факты: в дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система сейчас создается в Польше. У наших границ генералы НАТО проводятся военные учения.
Кроме того, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась и интенсивность разведывательной деятельности блока в отношении РФ и Беларуси. При этом, как сказал Шойгу, "Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России". На таком фоне проводится и масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности. По сути, Запад добивается раскола братских отношений Москвы и Минска.
- В противовес размещению войск Североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение, - заявил на коллегии Шойгу.
Поясним, что по так называемой программе "4 по 30" страны - участницы блока обязуются в случае необходимости в месячный срок предоставить в распоряжение НАТО три десятка батальонов, столько же авиаэскадрилий и боевых кораблей.
Юрий Гаврилов
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