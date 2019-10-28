Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
СМИ узнали о решении Трампа выйти из Договора по открытому небу
США намерены выйти из Договора по открытому небу (ДОН) - документ с изложением соответствующей инициативы был подписан президентом Дональдом Трампом. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщает, что пока неизвестно, было ли принято "окончательное решение". Консультации по этому вопросу продолжаются. В Минобороны России сообщили, что этот вопрос является для американских властей важным и спорным, но безусловно, договор нужен США.
Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы говорится о желании Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель раскритиковал планы Трампа выйти из ДОН. В письме Энгеля советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену говорится, что этот договор дает возможность США и союзникам контролировать развертывание Вооруженных сил России. Выход из ДОН может разделить НАТО и подорвать репутацию Штатов как стабильного и предсказуемого партнера, заявлял конгрессмен.
На следующий день члены Демократической партии из сената и палаты представителей обратились к министру обороны США Марку Эсперу и главе Госдепартамента Майклу Помпео с призывом отказаться от планов по возможному выходу из ДОН.
В Минобороны РФ считают, что американская сторона заинтересована в сохранении Договора и доказывает это на деле. Как заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, именно США подают самые большие заявки для полетов над Россией.
Военный подчеркнул, что в 2020 году из 38 заранее запланированных наблюдательных полетов над территорией России американская сторона заявила 21 полет. "В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов", - заявил он.
Тогда же бывший глава Пентагона Уильям Перри, экс-руководитель Госдепа США Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что Белый дом серьезно ошибется, денонсировав соглашение.
Договор по открытому небу был подписан мировыми державами 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет государствам-участникам право проводить наблюдательные полеты над любыми территориями партнеров в соответствии с оговоренными квотами миссий.
ДОН также учредил Консультативную комиссию по открытому небу, решения в которой принимаются совещательно и имеют обязательную силу.
Страны-участницы договора могут задействовать оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасные устройства. Однако есть определенные ограничения по качеству передаваемого изображения.
Стоит отметить, что соблюдение ДОН уже становилось камнем преткновения в отношениях между Россией и США. В 2017 году Госдеп обвинил Москву в "несоблюдении" договора.
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, вместе с тем, заявил на слушаниях в сенате, что сохранение Договора по открытому небу с Россией - в интересах США.
Причиной конфликта было ограничение полетов для иностранных наблюдателей над Калининградской областью. В ответ Штаты решили запретить россиянам совершать полеты над Гавайями и Аляской.
Полеты впоследствии продолжились. Неделей ранее стало известно, что российские военные готовятся к проведению наблюдательного полета над США и Польшей.
Газета "Красная звезда" подчеркивает, что Россия проведет два наблюдательных полета уже на этой неделе.
В Америку выполнять миссию полетит российский самолет Ту-154МЛК-1. Стартует он с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета - 5,1 тыс. км. Над Польшей же наблюдатели совершат полеты на Aн-30Б, взлетев с варшавского аэродрома. Максимальная дальность этого полета составит 1,4 тыс. км.
Иван Апулеев
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