Саудовская Аравия купила польскую систему "Контрол Скай" для защиты от беспилотников

Саудовская Аравия продолжает осуществлять попытки по выстраиванию системы защиты от беспилотников. Напомним, что несколько недель назад беспилотниками и ракетами были атакованы нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco.

Источник изображения: topwar.ru

Польские СМИ сообщают, что Эр-Рияд приобрёл систему обнаружения беспилотников "Контрол Скай" (Ctrl+Sky). Это система, разработанная в Польше компанией APS (Advanced Protection Systems).

По некоторым данным, саудовская разведка получила сведения о возможных атаках на системы связи страны. Заявлено, что беспилотники могут быть применены против технической инфраструктуры компании Saudi Telecom. Чтобы эту техническую инфраструктуру обезопасить, Саудовская Аравия собирается размещать польские средства обнаружения беспилотников на объектах Saudi Telecom.

Глава польской APS и один из разработчиков "Ctrl+Sky" Мацей Клемм:

Ни у кого нет никаких сомнений в том, что даже маленький беспилотник может быть использован в качестве чрезвычайно эффективного оружия, и это может иметь разрушительные последствия для экономики и безопасности.

Клемм напомнил, что польская "Ctrl+Sky" ранее была приобретена Норвегией. Система применяется на территории нескольких аэропортов этой скандинавской страны.

Система позволяет обнаруживать беспилотники с помощью мультисенсора, работающего в широком диапазоне длин волн. Программное обеспечение расшифровывает получаемый сигнал и позволяет сделать вывод относительно типа и характеристик обнаруженного в воздухе БПЛА. О стоимости сделки на данный момент не сообщается.