Будет ли Литва обороняться американскими танками, когда весь мир ими наступает?

Последнее время во всех СМИ эксперты и аналитики обсуждают, что может повлечь за собой размещение в Литве американского бронетанкового батальона, а также какой будет реакция военно-политического руководства Беларуси и России на одно из самых масштабных учений ОВС НАТО «Defender Europe -2020».

Самой первой и наиболее оправданной была реакция белорусской стороны – в то время когда официальный Минск строит политику добрососедских и открытых отношений, у его границ скапливаются войска, причем не стран-соседей, а США! Причем в ходе предстоящего учения будут отработаны вопросы принятия, размещения и пребывания многочисленных сил союзников, в основном из континентальной части США.

Такая ситуация, когда в 15 км от границы с Беларусью на полигоне литовских ВС Пабраде размещаются 500 военнослужащих, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств из состава 1-го бронетанкового батальона 9-го кавалерийского полка 2-й бронетанковой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии СВ США, не может не вызывать опасений.

Такой публичной реакции Минска на размещение сил НАТО в странах Восточной Европы раньше не было.

Пабраде – небольшой городок в 50 км на северо-восток от Вильнюса. Во времена СССР здесь стояла танковая часть. «Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего, прибыли танковые подразделения», – отметил государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Станислав Зась.

К слову, специально к данному событию территория полигона в начале года был расширена вдвое – с 2,2 до 4,9 тысячи гектаров, а тренировочная площадка – с 6,2 тысячи гектаров до 12,5 тысячи.

В минобороны Литвы рассчитывают, что на полигоне смогут проходить маневры боевых групп размером больше батальона, а также проводиться стрельбы из боевых машин пехоты и танков. Кроме того, будет проходить обучение авиационной поддержке.

В 2018 году в Пабраде прошли первые боевые стрельбы из модернизированных самоходных гаубиц PzH2000, приобретенных Литвой у Германии. В течение двух недель проводились стрельбы боевыми осколочными снарядами по стационарным целям. Занятия проходили в светлое время суток, мишени находились на расстоянии 12 км (максимальная дальность выстрела этой гаубицы превышает 30 км.

Использованные ВС Литвы до сих пор полевые артиллерийские орудия M-50 могли уничтожать цели на расстоянии 11 километров.

На самом деле, не все так страшно – литовцы разместили американский контингент на полигоне Пабраде, так как их попросту больше негде их размещать, танки могут вести стрельбу только там. Да и не так-то просто с данного места угрожать Беларуси – они потенциально могут быть уничтожены сразу, а прикрыть их не чем. Нормальной системы ПВО там попросту нет. Кроме того, характер местности не очень способствует применению танковых частей, особенно скрытному. Тем более, что на вооружении ВС Беларуси есть вооружение, которое не позволит «задуматься» об агрессии – это отечественные ракетные системы «Полонез» с дальностью поражения 300 км. Комплексы даже не надо выдвигать в сторону литовской границы.

Не стоит забывать и про РСЗО «Смерч», которые обладают способностью поражения бронированных целей на дальностях до 90 км, а также тактический ракетный комплекс «Точка» – до 120 км, соответственно. Данные образцы вооружения, в случае необходимости, смогут поразить не только один батальон, но и критически важные объекты далеко в тылу территории потенциального агрессора. Также на вооружении белорусской армии есть и ударные беспилотные комплексы, в ближайшее время появятся многоцелевые истребители Су-30СМ.

Беларусь помнит горькие уроки последних войн, поэтому призывает всех к исключительно мирному решению всех вопросов и разногласий, но в данной ситуации просто обязана минимизировать возможные риски. Именно поэтому Президент страны и поручил Госсекретарю Совбеза и Министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Можно быть уверенным, что адекватный ответ будет дан. Однозначно никаких массовых перемещений войск не будет, они и итак находятся в постоянной боевой готовности к выполнению задач по предназначению. Скорее всего будут запланированы дополнительные мероприятия боевой и оперативной подготовки, в том числе и в рамках РГВ(с), ОДКБ, а также усилена разведка и охрана государственной границы.

Да, один американский батальон с 30 танками и 25 БМП реальной угрозы Беларуси не представляет. Однако с аксиомой, что танки являются больше средством ведения наступательного боя, а не оборонительного, не поспоришь! Создается инфраструктура, запасы ВВСТ и материальных средств, изучается местность и отрабатываются вопросы наступательного характера. Спрашивается, зачем американцам знать наши географические условия? Зачем идти на обострение ситуации и кому выгодно это? Очевидно не белорусской стороне, но все необходимое для защиты территориальной целостности и независимости будет предпринято, дополнительные меры безопасности будут введены.

Действия США нарушают баланс сил в регионе. Рассказы об угрозе с Востока – лишь повод. И прикрываясь им, Вашингтон руками своих союзников пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, так как это им выгодно. Проблема в том, что в случае какой-либо провокации пострадают не США, а европейские страны и люди.

Может быть, руководству стран Восточной Европы уже пора начать делать то, что надо и выгодно их странам, простому населению, а не дяде с Белого дома, что позволит смотреть друг на друга не через прицелы, а пожимая руки?

Владимир Вуячич