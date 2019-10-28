В Китае показали концепцию "стелс"-бомбардировщика H-20

Фотографии, на которых запечатлены испытания модели бомбардировщика-невидимки в аэродинамической трубе на территории Китая, появились в Сети. На утекших в Интернет изображениях заметно, что испытанная модель похожа на американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit и также выполнена по схеме "летающее крыло".

Источник изображения: topwar.ru

Прозвучали заявления о том, что это долгожданный проект "стелс"-бомбардировщика Поднебесной под названием H-20. Известно, что Пекин заимствует иностранные конструкции, часто не без помощи различных приёмов разведки и шпионажа. Ранее сообщалось, что для ВВС НОАК планируется создать сверхзвуковой стелс-бомбардировщик нового поколения.

Если в Китае существует такая возможность, то это можно считать гигантским скачком для китайских аэрокосмических технологий. По сути, ВВС Народно-освободительной армии перейдут от модернизированного Ту-16, который они называют H-6K, к стратегическому бомбардировщику с технологией "невидимости". Как только Китай создаст свой H-20, он войдет в элитный клуб, состоящий сегодня всего из двух стран, совершивших такой промышленный скачок. Но сколько времени потребуется для создания такого стелс-бомбардировщика, пока большой вопрос.

С учетом сказанного, то, что фотографии показывают копию B-2 Spirit, вовсе не означает, что КНР демонстрирует миру окончательный дизайн буквально H-20. Но благодаря исследованию схемы единственного в мире бомбардировщика-невидимки Китай может получить намного больше сведений для своих собственных разработок. Другими словами, американские технологии могут быть использованы в качестве базы для китайской концепции H-20.