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28.10.2019
РИА Новости

Россия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях

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Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс "Тор".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчеты ПВО в рамках проводимого международного учения "Стрела Дружбы-2019", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Впервые созданы сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов России и Египта на совместном международном учении "Стрела Дружбы-2019", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договоренностей с нашими египетскими коллегами на планирующих конференциях", – приводятся в сообщении слова руководителя учения от российской стороны полковника Валерия Черныша.

В учениях задействованы комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", а также самоходные установки "Шилка-М4", состоящие на вооружении египетской армии.

В учениях от российской стороны принимают участие более 100 зенитчиков Южного военного округа.

Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром. Оно стартовало 26 октября и продлится по 7 ноября.

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