Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20

На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20. Речь идёт о военном лётчике Ли Гане, который первым пилотировал истребитель пятого (по китайской классификации – четвёртого) поколения в ВВС НОАК.

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Ли Гань отметил, что гордится статусом первого китайского лётчика, управлявшего новейшей боевой машиной, принятой на вооружение военно-воздушных сил страны. Он рассказал об особенностях J-20.

По словам лётчика, истребитель существенным образом доработан в сравнении с тем прототипом, который поднимался впервые в небо несколько лет назад. Ли Гань говорит о том, что "развита маневренность истребителя, улучшены параметры управления полётом и вооружениями". Пилот отметил, что самым сложным для него является пилотирование J-20 в группе, когда, например, проводится подготовка к участию в военном параде. По словам военного лётчика, зачастую приходится маневрировать, чтобы не допустить столкновения с птицами, которых очень много в небе над городами.

К достоинствам J-20 китайский офицер относит неприхотливость истребителя. По его словам, китайский истребитель нового поколения не нуждается в содержании в спецангарах с постоянной температурой и влажностью, как, к примеру, американский F-22.

Из интервью:

Значение этого в реальном бою очень важно: если ваш истребитель-невидимка всякий раз нуждается в долгосрочном специализированном обслуживании перед каждой операцией, включая восстановление стелс-покрытия, то скорость выполнения такой операции и её эффективность могут оказаться низкими. Наш технический персонал аэродромов готовит истребители J-20 в короткие сроки. Стелс-покрытие J-20 не нуждается в особых условиях содержания.

Дополнительно китайский лётчик отметил "качественную аэродинамическую компоновку" истребителя.

Напомним, что в мире пока лишь три страны создают собственные истребители 5-го поколения: США, Китай и Россия. При этом на вооружении ВВС истребители пятого поколения приняты только в Китае и Соединённых Штатах.