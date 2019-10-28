"Фантастика": Алиханов устал отвечать на "захват Калининграда"

Губернатор признал "бульварной фантастикой" план захвата Калининграда

"Бульварной фантастикой" назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов доклад американского эксперта о потере Россией эксклава в войне с НАТО на Балтике. По словам политика, он "устал комментировать американские глупости". В докладе утверждается, что без Калининграда невозможно получить воздушное господство в регионе, и его "в случае войны захватит польская армия" при поддержке США.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на доклад американского эксперта Ричарда Хукера о войне России и НАТО на Балтике. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

"Я устал комментировать американские глупости. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво", - подчеркнул он.

По словам Алиханова, докладу стоит дать литературную премию "Небьюла" за фантастику, "причем бульварную".

Ранее научный сотрудник Jamestown Foundation Ричард Хукер опубликовал доклад со сценарием войны между Российской Федерацией и странами НАТО из-за Прибалтики. В тексте утверждается, что РФ может провести "ограниченную военную операцию" против Литвы, Латвии и Эстонии, но "завязнет под Даугавпилсом". Кроме того, в "северную войну" будут втянуты Финляндия и Швеция.

Польша при поддержке США также вступит в войну, пишет Хукер, и захватит в ходе контрнаступления Калининград, принудив российский флот покинуть базу в Балтийске и уйти в Санкт-Петербург.

При этом "контроль над воздушным пространством Балтики" без захвата Калининграда получить невозможно, говорится в докладе.

"Российские лидеры не будут рисковать ядерным конфликтом ради Калининградской области, которой завладели лишь после 1945 года", - подытоживает американский эксперт.

В конце сентября глава Калининградской области Антон Алиханов дал ответ главнокомандующему Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригану о "прорыве" противовоздушной обороны РФ в эксклаве.

Алиханов посоветовал американскому генералу читать труды по истории, а также помнить о "существовании русских" и "исторического опыта" при составлении даже идеального плана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала слова генерала Харригана.

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, еще раз повторю, делает это абсолютно безответственно, исходя из политических, конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, электорального", - сообщила она.

Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется в распоряжении план по прорыву многослойной ПВО Калининградской области. По его словам, американские летчики тренируются специально для такой операции. Он, однако, не стал уточнять детали "многоэлементной" операции.

В 2018 году австралийский журналист Джейми Сейдел сравнил Калининград с "ножом у горла НАТО на Балтике". Об этом говорится в его статье на портале News.com.au.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Улучшенные авиабазы. Расширенные склады для вооружений. Москва явно что-то устраивает в Калининградском эксклаве - тяжело вооруженном аванпосте, нацеленном в самое сердце Европы", - пишет Сейдел. Ссылаясь на репортаж телеканала CNN, журналист отметил обновление как минимум четырех ключевых военных объектов на территории Калининградской области.

По данным Пентагона, оборонительные работы в Калининграде и его окрестностях - "крупнейший шаг" со стороны России по милитаризации области.

Кроме того, бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых - отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка ВМФ России, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". В состав эскадры входят также эсминцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

При этом наибольшая опасность для военных НАТО, заявляют в альянсе, исходит от ракетных комплексов "Искандер-М" наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия "никому не угрожает", однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории там, где представляется необходимым.

Иван Апулеев