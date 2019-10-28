Американцы захотели военную базу на территории Молдавии

На территории Молдавии может появиться американская военная база. Об этом сообщил приднестровский телеканал ТСВ со ссылкой на доклад по стратегии безопасности в Черноморском регионе американского исследовательского центра.

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Американские аналитики в докладе рекомендуют рассмотреть вопрос размещения на постоянной основе на территории Молдавии военной базы США. По их мнению, это поможет сдержать агрессию Россию и усилит позиции США в Черноморском регионе, ограниченные конвенцией Монтрё.

При этом эксперты предлагают пойти на уловку – втянуть вооруженные силы Молдавии в какие-нибудь военные учения на их же территории, разместить в республике американские войска, а затем сделать так, чтобы они там задержались под предлогом российской угрозы.

Такой метод американцы использовали на Украине, введя туда свой военный контингент якобы для обучения личного состава ВСУ. В настоящее время армия США присутствует на украинской территории почти на постоянной основе, тем более украинская власть этому еще и рада.

Ранее сообщалось, что в конце октября Молдавию и Украину посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг с целью обсуждения вопроса "черноморской безопасности". В то же время происходит концентрация американских сил на территории соседней Румынии. К переброшенным в мае на 71-ю базу румынских ВВС в Кымпиа Турзий 12 истребителей F-16C, добавится и наземная бронетехника, поставки которой ожидаются в ближайшее время.