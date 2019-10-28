Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию

Турция намерена существенно пополнить свой авиапарк современными российскими самолетами Су-35, - об этом сообщает местное издание "Daily Sabah".

Речь идет о покупке тридцати истребителей класса 4++.

Турецкие и российские официальные лица обсуждают детали продажи в общей сложности 36 истребителей Су-35 в Турцию через два месяца после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на экспозицию Международного авиационно-космического салона (МАКС) располагающегося в Подмосковье, - сообщает турецкое издание.

В "Daily Sabah" добавили, что сумма контракта пока остается неизвестной.

Ранее в России предложили официальной Анкаре выгодный контракт с особыми условиями, но только в том случае, если турецкая сторона готова приобрести не менее 32 боевых машин.

На текущий момент обе страны не делали никаких официальных заявлений на этот счет, однако, как показывает опыт с продажей С-400, комментарии чиновников последуют в самый последний момент.

Стоит отметить, пишет Free News, что контракт на покупку Су-35 скорее всего будет означать то, что Турция отказалась от покупки истребителей Су-57.