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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция намерена существенно пополнить свой авиапарк современными российскими самолетами Су-35, - об этом сообщает местное издание "Daily Sabah".

Речь идет о покупке тридцати истребителей класса 4++.

Турецкие и российские официальные лица обсуждают детали продажи в общей сложности 36 истребителей Су-35 в Турцию через два месяца после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на экспозицию Международного авиационно-космического салона (МАКС) располагающегося в Подмосковье, - сообщает турецкое издание.

В "Daily Sabah" добавили, что сумма контракта пока остается неизвестной.

Ранее в России предложили официальной Анкаре выгодный контракт с особыми условиями, но только в том случае, если турецкая сторона готова приобрести не менее 32 боевых машин.

На текущий момент обе страны не делали никаких официальных заявлений на этот счет, однако, как показывает опыт с продажей С-400, комментарии чиновников последуют в самый последний момент.

Стоит отметить, пишет Free News, что контракт на покупку Су-35 скорее всего будет означать то, что Турция отказалась от покупки истребителей Су-57.

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2 комментария
№1
28.10.2019 10:35
Цитата
контракт на покупку Су-35 скорее всего будет означать то, что Турция отказалась от покупки истребителей Су-57
Чушь! Турки собирались закупать сотню F-35.
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№2
28.10.2019 12:51
Турки планируют предоставить Китаю выходы в моря, через свои порты (в июле они ездили в Поднебесную, обсуждали эту тему) и им важна стабильность. Негласно они признают Крым, а поэтому сотрудничество с Россией - гарантия стабильности. Это делает возможным продажу наших вооружений Эрдогану, поэтому наши не против того, чтобы турки решили свои проблемы с курдами. Евреи тоже захотят денег и начнут активнее договариваться по Сирии. Так китайские деньги начнут умиротворять восток. У китайцев давние планы наращивания торговли с Ираном.
Ну а американцы - единственная сторона, которой это не выгодно.
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