В США назвали "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
Американские аналитики изучают возможность захвата Калининградской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Ричарда Хукера, подобная перспектива должна рассматриваться в НАТО.
Также аналитик предполагает, что это может быть сделано благодаря наращиванию в рассматриваемом регионе сухопутных военных сил США и Польши. В этом случае, как отмечается в документе, Россия якобы не сможет устоять под натиском противника. В итоге такое положение приведет к утрате контроля над территорией со стороны РФ.
При этом отмечается, что военные действия будут развиваться лишь на региональном уровне. В противном случае эскалация конфликта приведет к массовым разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Любопытно, что причина подобного гипотетического конфликта даже четко не формулируется. Высказывается лишь уже набившее оскомину и не обоснованное весомыми аргументами мнение о том, что Россия будто бы имеет некие планы на Прибалтику.
Руслан Мельников
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