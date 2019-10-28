Главный конструктор ударного беспилотника "Охотник" раскрыл некоторые детали создания аппарата

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В названии новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", созданного в ОКБ "Сухого", присутствует определённый символизм, сообщил главный конструктор изделия.

""Охотник" - это название программы, это не название самолёта, как пишут в интернете и печатных СМИ. В определённой степени это символизм с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем. А С-70 - это тоже определённый символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра семь - она достаточно счастливая для самолётов ОКБ "Сухого": самолёты Су-7, Су-17, Су-27, Су-57", - сказал главный конструктор в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Ведущий программы отметил, что взять эксклюзивное интервью у главного конструктора было разрешено только при условии, что не будет названо его имя.

Главный конструктор также сообщил, что та модель, которая представлена на видео, где запечатлён первый полёт БПЛА С-70 от 3 августа, "это образец-демонстратор, задачей которого является отработка характеристик устойчивости управляемости, отработка системы автоматического управления на режимах взлёта и посадки".

То изделие, которое было представлено в виде модели на авиасалоне "МАКС-2019", "по крайней мере, тот концептуальный облик в ней отражённый - это развитие темы текущего образца-демонстратора только уже в виде, пригодном для серийного производства и для эксплуатации по задачам министерства обороны", сообщил главный конструктор.

По его словам, "уже сейчас можно сделать вывод о том, что это изделие пользуется достаточно серьёзным интересом, как со стороны любителей авиации наших соотечественником, так и со стороны иностранных делегаций". "Потому что вопросов очень много по изделию, характеристикам, назначению", - сказал специалист.

В передаче отмечалось, что большинство тактико-технических характеристик нового беспилотника засекречено.

Накануне Минобороны России заявило, что тяжёлый беспилотный самолёт С-70 "Охотник" малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и хорошо оснащён оружием.

"Он создан по технологии стелс и вооружен до зубов. Его совместный полет с истребителем 5-го поколения #Су57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание не только простых людей, но и специалистов", - говорилось в сообщении российского военного ведомства, опубликованном в субботу в соцсети "ВКонтакте".

26 сентября Минобороны информировало, что "Охотник" и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полёте. "Во время полёта было отработано взаимодействие между беспилотным летательным аппаратом "Охотник" и самолётом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.

Это был первый совместный полёт "Охотника" и Су-57 в рамках испытаний нового беспилотника, он продолжался 30 минут.

В соцсетях Минобороны РФ было опубликовано видео этого совместного полета - Су-57 и "Охотник" летят рядом и совершают различные маневры в воздухе. На кадрах был виден бортовой номер нового беспилотника - 071.

До этого источник "Интерфакса" сообщил, что беспилотник "Охотник" предназначен, в том числе для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с Су-57. В перспективе экипаж Су-57 сможет удалённо управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

На августовском форуме "МАКС-2019" президент России Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о характеристиках новейшего беспилотника. Эти кадры были показаны в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Боевая нагрузка - шесть тонн. Радиозаметность - даже меньше, чем у Су-57", - сказал Путин, отметив, что дальность полета "Охотника" составляет около 6 тыс. км, высота полета - 18 км.

До этого характеристики "Охотника" не раскрывались, были известны лишь его габариты: длина - 19 метров, а размах крыльев - 14 метров, что сопоставимо с параметрами истребителя Су-57.

В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова "Интерфаксу" сообщили, что Воздушно-космические силы России начнут получать серийные ударные беспилотники "Охотник" с 2025 года.