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28.10.2019
WarSpot

"Морской лев" заступил на службу

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкий флот продолжает обновлять свою палубную авиацию. Вчера, 26 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что ВМС Германии приняли на вооружение первый вертолёт NH90 Sea Lion.

В военном командовании указывают, что до конца года флоту будут переданы ещё два NH90 Sea Lion. Поставку всех 18 заказанных вертолётов планируют завершить в 2022 году.

Вертолёт NH90 Sea Lion

Источник изображения: navaltoday.com

В 2015 году ВМС Германии заказали разработку модифицированной версии вертолёта NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter), получившей название Sea Lion. От базовой версии "Морской лев" отличается специальным навигационным оборудованием, новой системой опознавания "свой-чужой" и двумя штатными 12,7-мм пулемётами.

На вооружении немецких военно-морских сил NH90 Sea Lion заменит морально устаревшие британские вертолёты .41, использующиеся с 1973 года. С 2019 по 2022 год военный флот Германии планирует получить 18 машин, которые будут использоваться в качестве штатных вертолётов на новых немецких 125 и других военных кораблях. Новые вертолёты будут выполнять функции морских разведчиков и проводить поисково-спасательные операции.

Длина фюзеляжа NH90 Sea Lion составляет 13,5 м, диаметр несущего винта — 16,3 м. Масса пустого вертолёта — около 6,2 т, максимальная взлётная масса — 10,6 т. Вертолёт способен перевозить до 2,5 т грузов или до 20 пассажиров, развивать скорость свыше 300 км/ч и преодолевать до 800 км без дозаправки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Продукция
NH90
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