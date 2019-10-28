"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов напоминал Пентагону, что "как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт".
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
По словам аналитика, доказательством таких планов НАТО служит наращивание американской и союзнической военной мощи в Польше. Эксперт спрогнозировал, что Россия не сможет справиться с превосходством Альянса в этом регионе и отдаст Калининградскую область после боев.
При этом специалист добавил, что война России против НАТО будет носить локальный характер и не продвинется дальше Восточной Европы после взятия Североатлантическим альянсом Калининграда, передает ФАН.
Ранее стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 провели учебное бомбометание на литовском полигоне под городом Казлу Руда - в 60 километрах от Калининградской области. Как заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прошедшие маневры показали, что Литва и регион в целом остаются объектом внимания США и НАТО.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош указал, что это была явная провокация, в которой Литва стала заложником реализации американцами своих интересов в Восточной Европе, передает НСН.
Литовцев этим они вряд ли успокоят, те еще больше перепугаются, потому что могут оказаться в центре конфронтации и оказаться в роли заложников. Это явная американская провокация", - пояснил аналитик.
В прошлом месяце главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
"Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план", - передает Breaking Defense слова генерала.
Он рассказал, что необходимые для этого маневры отрабатываются. По словам военного, Вашингтон постоянно обдумывает эти планы и в случае необходимости приведет их в действие. В чем именно они заключаются, генерал не уточнил, но заверил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.
По данным Breaking Defense, если американская сторона действительно решит атаковать, то в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
Глава российского кабмина напомнил, что крупнейший союзник США в Персидском заливе - Саудовская Аравия - имеет на вооружении американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые не смогли сбить ни одного из 10 дронов и крылатых ракет йеменских хуситов, атаковавших гигантский НПЗ в Абкейке нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.
"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит с их ПРО", - указал российский премьер-министр.
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва расценила слова американского военачальника как угрозу. Дипломат назвала совершенно безответственными подобные выпады, наносящий ощутимый вред имиджу самого Вашингтона.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил американскому военному, что "как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт", и посоветовал внимательнее читать книги об истории России.
Рафаэль Фахрутдинов
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Нациков выселить в Европу и штаты, города заселить Русскоязычным населением из Калининградской области , прибалтийские республики анулировать и утвердить губернии.
Пшеки-паразиты, пошли они лесом Кенигсберг им никогда не будет принадлежать...
Для Германии Кенигсберг это символ великой империи.
Для России отодвинуть НАТО на 500км от границы было бы очень выгодно.
Боевит Антоха-назначенец. Боевит.
Агрессивен бестия, чисто фараон.))) Но с историей не дружит от слова совсем. Видать не знал или подзабыл, что по кол-ву пленных россияне переплюнули в мировой истории всех. И по всем векам. Германское командование в официальных данных указывает цифру в 5 млн 270 тыс. человек. Такого в мировой истории не было нигде и никогда.
Так что Антуан, век живи, век учись.
Ошибка в другом... У нас нет такого количества "Искандеров" чтобы расходовать их в обычном оснащении. Против превосходящего противника, каким является НАТО, ЯО будет применено сразу же, как этого потребует обстановка. Никакой "эскалации ради деэскалации" из фантазий западников - не будет.
Против превосходящего противника, каким является НАТО, ЯО будет применено сразу же, как этого потребует обстановка.Ядерная дубина это такая штука которая имеет 2 конца!!! Вывод о ее "концах" следующий! Ударивший первым, сдохнет вторым!!!!!! Стоит об этом помнить даже диванным агрессорам.)))
Видать не знал или подзабыл, что по кол-ву пленных россияне переплюнули в мировой истории всех. И по всем векам. Германское командование в официальных данных указывает цифру в 5 млн 270 тыс. человек. Такого в мировой истории не было нигде и никогда.в вооруженных силах Германии в 1945 году состояли 7 830 тысяч человек...ну сколько то из них набили к моменту капитуляции, но с учётом как минимум 2 млн. пленных которых сами немцы признают военнопленными за годы войны...получается, что по количеству сдавшихся в плен, чемпионский титул за немцами))...
и хорошо бы им это помнить...чтоб ещё что нибудь не отвалилось из исторических германских земель на сторону...
Так что Антуан, век живи, век учись.Ты главное это не забывай.
Ударивший первым, сдохнет вторым!!!!!Мифологема о ЯО как сакральном оружии Апокалипсиса. Идеологиеское оружие эпохи холодной войны. Горби в т.ч. и на это - очень удачно поймали.
ЯО - это просто очень мощная взрывчатка, только и всего. Ударивший первым - владеет инициативой, как и в любом другом конфликте. Кроме того я говорю о оружии поля боя, а не возмездия (стрельба по городам).
Ты главное это не забывай.Я то помню. Ты сам то не забывай союзников, которые вам помогали и оттягивали силы Вермахта на другие ТВД. Сейчас вы одни, так что не рыпайтесь за красные флажки и все будет в порядке.
ЯО - это просто очень мощная взрывчатка, только и всего. Ударивший первым - владеет инициативой, как и в любом другом конфликтеДа, да. Слышали мы эту диванную песню. Самое смешное эту галиматью пишут людишки которые запаха войны и не нюхали никогда. Насмотрятся дуралеи всякой развесистой, лубочной клюквы и начинают планировать "удары". ))) Живите, радуйтесь миру. И не лезьте к соседям со своим "уставом".
3 млн. 355 тыс. пленных за 4 месяца боев РЕКОРД,- уже написали, что на день капитуляции в германских войсках было 7,8 млн - вот это РЕКОРД так РЕКОРД... - так что "горе побеждённому".
Сколько там длилась французская компания - месяц и десять дней? Польская - месяц и шесть дней? Сколько там сдалось французских и польских войск? Кто там чудом успел через пролив уплыть? Вот это РЕКОРДЫ, - просрать две страны по месяцу на каждую...
А ещё лучше приведи пример где было сопоставимое количество германских войск с количеством их на Восточном Фронте?
Я то помню. Ты сам то не забывай союзников, которые вам помогали и оттягивали силы Вермахта на другие ТВД.- ну и в каком году мы тех союзников увидели в Европе? Когда уже немец покатился на Запад. Ну и тогда надо помнить о остальной Европе которая воевала вместе с Фашисткой Германией, снабжала её материалами, оружием и добровольцами.
французские войска насчитывали более 2 млн;
английские силы во Франции около 400 тысяч;
бельгийские войска насчитывали 600 тысяч;
нидерландские вооружённые силы 400 тысяч человек.
Итого: около 3,4 млн немцы уделали за месяц и десять дней!
Так что потери СССР в 800 тыс/месяц, а итоговые потери союзников ~2,6 млн/мес.
Так что Ingvar
да , по количеству пленных и даже убитых , мы были на первом месте , такое есть . но так же есть и то что победа осталась за нами . а главное это .
кроме того , основная масса пленных была в течении первых месяцев войны , когда куча пятой колонны , по типу того же Павлова сдавали войска и умышленно заводили их в окружение . за что их потом и постреляли .
а то хоть и не любят об этом говорить но народ помнит как за день до начала войны был приказ снять вооружение с самолетов , были отпущены в увольнение почти все офицеры , и прочие "подарки" работавших на фрицов высшего командного состава .
не дочистил Висарионыч в в 30е года , не дочистил .