В украинской армии вводят новые генеральские звания

В след за изменением сержантских званий в вооруженных силах Украины, Верховная Рада решила взяться за генералов и внести некоторые изменения, приведя их в соответствие с принятыми в НАТО. Об этом сообщает украинский военный портал.

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект № 2247 от 09.10.2019 года, предусматривающий введение новых генеральских званий в украинской армии. Чтобы уйти от "советской" системы званий и более приблизиться к стандартам НАТО, отменяются существующие звания генерал армии и генерал-полковник. Вместо генерал-полковника вводится звание "генерал", оно же становится самым старшим воинским званием в ВСУ. Также вводятся воинские звания бригадного генерала и командор-адмирала, которых ранее в вооруженных силах Украины не было.

Согласно этому же закону, вводится обращение "пан" или "пани" при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами. При обращении военнослужащий должен произнести слово "пан" (пани), после чего добавить их должность.

Еще одно из изменений - замена названия "полк" на "бригаду" и соответственно командир полка теперь будет именоваться командиром бригады.

Главная цель принятого закона — отказ от советской системы званий, которая, по убеждению украинских законодателей, не подходит для профессиональной украинской армии, а также адаптация званий в ВСУ к стандартам НАТО.