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28.10.2019
Известия.ru

Разработчики пистолета "Удав" заявили о его принятии на вооружение

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В министерстве обороны приняли решение взять на вооружение пистолет "Удав". Об этом 27 октября сообщил "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании-разработчика пистолета Центрального института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

"Решение есть. Еще осталась не то, чтобы формальность, но должен быть приказ министра обороны о принятии на вооружение", — сказал он.

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отметил, что гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250. 12 сентября пресс-служба "Ростеха" сообщила, что необходимые для принятия пистолета "Удав" на вооружение были переданы в Министерство обороны.

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

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Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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