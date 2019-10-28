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28.10.2019
Известия.ru

Разработчик "Теледроида" рассказал о планах управлять роботом с Земли

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Роботом "Теледроид" для выхода в открытый космос смогут управлять с Земли. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 27 октября исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

По его словам, для этих целей нужно отработать управление роботом с задержками, которое имитировалось около года назад. Также Дудоров отметил, что костюм-аватар для "Теледроида" усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов.

"Какой он будет, пока не знаю, облик будем формировать. То, что он будет легче, точнее — это однозначно", — добавил Дудоров.

Техническое задание на робота было подписано в начале 2019 года. Сборка опытных образцов робота начнется в 2020 году. Финальный образец комплекса должен быть готов к 2022 году.

"Теледроид" планируют разместить на манипуляторе ERA (European Robotic Arm), с помощью которого его будут перемещать к месту работы в открытом космосе.

Рука-манипулятор ERA была создана Европейским космическим агентством (ЕКА) в 2004 году и сейчас находится в РКК "Энергия". Предполагается, что манипулятор будет работать в составе многофункционального лабораторного модуля.

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