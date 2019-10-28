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28.10.2019
ТАСС

Разработчик "Теледроида" рассказал, что роботом будут управлять с Земли

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров отметил, что для этого необходимо отработать управление роботом для открытого космоса с задержками

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Роботом "Теледроид" для выхода в открытый космос будут управлять не только с МКС, но и с Земли. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Конечно. Это [управление с Земли] один из ключевых факторов. Я думаю, мы как раз по нему и пойдем", - сказал Дудоров в ответ на вопрос, будет ли во время полета "Теледроида" опробовано управление с Земли.

По его словам, для этих целей нужно отработать управление роботом с задержками, которое имитировалось около года назад.

Как отметил исполнительный директор компании-разработчика, "копирующий режим работы будет в приоритете", поскольку "пока сделать автономные системы не представляется возможным" из-за дороговизны оборудования на МКС.

Костюм-аватар для "Теледроида" усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов. "Какой он будет, пока не знаю, облик будем формировать. То, что он будет легче, точнее - это однозначно", - добавил Дудоров.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" сообщил ТАСС, что облик "Теледроида" будет сформирован к марту-апрелю 2020 года. До этого разработчик планирует пообщаться по итогам полета андроида "Федора" с космонавтом Александром Скворцовым. Сборка опытных образцов "Теледроида" должна начаться в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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2020-й год
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Робот
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