Стартовали совместные российско-египетские учения войск ПВО

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - На территории Африканского континента стартовали первые совместные учения войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела Дружбы-2019", сообщает в воскресенье пресс-служба Южного военного округа.

"Совместные действия военнослужащих двух стран пройдут в течение 13 дней на базе учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет. В учении принимают участие более 100 зенитчиков соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что целью учений является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.

На учениях задействована военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египетских вооруженных сил, говорится в сообщении.

Совместные российско-египетские учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" проводятся в период с 26 октября по 7 ноября.