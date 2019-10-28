Войти
28.10.2019
Военное обозрение

Бен Ходжес: Россия нападёт на Белоруссию, если посчитает это выгодным

647
0
-3

Россия вполне может повторить в Белоруссии "украинский сценарий", напав на нее, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Белсат".

Источник изображения: topwar.ru

Россия может напасть на независимую и суверенную Белоруссию, если посчитает, что это ей выгодно, убежден американский генерал. По словам Ходжеса, Минск в последнее время налаживает связи с США, а это может не понравиться Москве. При этом он подчеркнул, что в интересах США, чтобы президент Лукашенко и дальше противостоял давлению Путина и не размещал на территории республики российские войска.

(...) для безопасности на Западе лучше, если в Белоруссии нет войск Российской Федерации. Таким образом, если президент Лукашенко может противостоять давлению и не позволит разместить их в Белоруссии, это снижает опасность для Латвии, Литвы, Польши, а также Украины. Полагаю, что это хорошо

- заявил Ходжес.

Генерал отметил, что если Россия решит применить силу и оккупировать Белоруссию, как это было на Украине, то от нее могут "отвернуться некоторые европейские страны, которые сейчас пытаются ее оправдать". В то же время, если Россия посчитает целесообразным, то нападет на суверенную республику, об этом можно судить по истории России.

Я изучал историю России за последние три столетия; считаю, что они бы не постеснялись применить силу, если бы им сказали, что так надо

- подчеркнул генерал, добавив, что Запад заинтересован в том, чтобы Белоруссия была способна сохранить определённую независимость и суверенитет, хотя и имеет очень сильные экономические и культурные связи с Россией.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.06.2019
Доклад НАТО: почему Прибалтика имеет значение? Защита северо-восточной границы НАТО
20.06.2019
Американский аналитик: я бы предпочел, чтобы Путин был изолирован (Delfi, Литва)
22.09.2017
"Запад-2017": война в режиме "эконом"
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
12.09.2017
Страх и уверенность перед лицом российских военных учений (The Washington Post, США)
28.10.2015
Путин иначе не умеет ("Tygodnik Powszechny", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии