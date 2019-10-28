Бен Ходжес: Россия нападёт на Белоруссию, если посчитает это выгодным

Россия вполне может повторить в Белоруссии "украинский сценарий", напав на нее, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Белсат".

Источник изображения: topwar.ru

Россия может напасть на независимую и суверенную Белоруссию, если посчитает, что это ей выгодно, убежден американский генерал. По словам Ходжеса, Минск в последнее время налаживает связи с США, а это может не понравиться Москве. При этом он подчеркнул, что в интересах США, чтобы президент Лукашенко и дальше противостоял давлению Путина и не размещал на территории республики российские войска.

(...) для безопасности на Западе лучше, если в Белоруссии нет войск Российской Федерации. Таким образом, если президент Лукашенко может противостоять давлению и не позволит разместить их в Белоруссии, это снижает опасность для Латвии, Литвы, Польши, а также Украины. Полагаю, что это хорошо

- заявил Ходжес.

Генерал отметил, что если Россия решит применить силу и оккупировать Белоруссию, как это было на Украине, то от нее могут "отвернуться некоторые европейские страны, которые сейчас пытаются ее оправдать". В то же время, если Россия посчитает целесообразным, то нападет на суверенную республику, об этом можно судить по истории России.

Я изучал историю России за последние три столетия; считаю, что они бы не постеснялись применить силу, если бы им сказали, что так надо

- подчеркнул генерал, добавив, что Запад заинтересован в том, чтобы Белоруссия была способна сохранить определённую независимость и суверенитет, хотя и имеет очень сильные экономические и культурные связи с Россией.