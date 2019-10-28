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28.10.2019
Российская газета

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

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Источник изображения: Виктор Толочко/РИА Новости

Стартовали первые российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы - 2019". Они проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта и продлятся до седьмого ноября.

Россию представляют зенитчики Южного военного округа, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму - всего более 100 военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу округа.

На учениях задействована военная техника российского производства: ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также ПЗРК "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", которые состоят на вооружении Египта. Цель учений "Стрела Дружбы - 2019" - обмен опытом военных двух стран, отработка практических навыков в различных условиях, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов.

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Страны
Египет
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Игла ЗРК
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
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