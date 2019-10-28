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28.10.2019
ТАСС

Россия и Япония могут создать совместного космического робота

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Японские специалисты прилетят в Россию в декабре, чтобы анонсировать разработку

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Разработчик "Федора" может создать нового космического робота совместно с коллегами из Японии. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Команда из Японии планирует прибыть к нам, чтобы обсудить перспективы возможного взаимодействия. Они анонсируют некоего совместного робота, как будет по факту, пока сложно сказать", - отметил Дудоров.

Будет это робот для работы на МКС или в открытом космосе, стороны еще не обсуждали. По словам исполнительного директора компании, представители из Японии прилетят в декабре.

Также было прямое обращение о сотрудничестве в области робототехники со стороны Южной Кореи, добавил Дудоров. Однако о встрече речи пока не было.

НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований создала робота "Федора", который ранее "слетал" на МКС. Он отправился на орбиту 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Сейчас компания создает робота для выхода в открытый космос. Проект получил название "Теледроид", его облик будет сформирован к марту-апрелю 2020 года. До этого разработчик планирует пообщаться по итогам полета андроида "Федора" с космонавтом Александром Скворцовым. Сборка опытных образцов "Теледроида" должна начаться в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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2 комментария
№1
28.10.2019 15:13
Видимо, посмотрев на Фёдора японцы решили взять россиян на ,,буксир"...
+1
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№2
28.10.2019 15:21
Цитата, beka1 сообщ. №1
идимо посмотрев на Фёдора японцы решили взять россиян на ,,буксир"...

Так и есть, хитрые отсталые азиаты хотят украсть передовые технологии и выдать за свои. Поэтому и прикидываются друзьями. Правда о Японии:





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