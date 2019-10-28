В Пермском крае открылся новый корпус технополиса "Новый Звёздный"

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил производственную площадку ПАО "Протон-ПМ" в Перми, где состоялась торжественная церемония открытия нового корпуса заготовительного производства технополиса "Новый Звёздный", предназначенного для обеспечения создания двигателя РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Рогозин отметил, что пермская площадка "Протон-ПМ" становится "центром первого уровня в ракетном двигателестроении по объему строительства и по сложности решаемых задач".

"Здесь есть сильный научно-образовательный потенциал, есть авиационное двигателестроение - здесь есть кадровый ресурс, поэтому решили развернуть это производство именно здесь", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Проект "Технополис "Новый Звёздный" был инициирован в 2012 году и поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых правительством РФ. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет "Ангара" признан приоритетным для пермского региона инвестпроектом.