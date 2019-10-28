Войти
28.10.2019
Военно-промышленный курьер

В Пермском крае открылся новый корпус технополиса "Новый Звёздный"

582
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил производственную площадку ПАО "Протон-ПМ" в Перми, где состоялась торжественная церемония открытия нового корпуса заготовительного производства технополиса "Новый Звёздный", предназначенного для обеспечения создания двигателя РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Рогозин отметил, что пермская площадка "Протон-ПМ" становится "центром первого уровня в ракетном двигателестроении по объему строительства и по сложности решаемых задач".

"Здесь есть сильный научно-образовательный потенциал, есть авиационное двигателестроение - здесь есть кадровый ресурс, поэтому решили развернуть это производство именно здесь", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Проект "Технополис "Новый Звёздный" был инициирован в 2012 году и поддержан президентом России Владимиром Путиным. 

Технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых правительством РФ. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет "Ангара" признан приоритетным для пермского региона инвестпроектом.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
06.06.2014
Ракету "Ангара-1.2 ПП" впервые запустят 25 июня
17.01.2014
Счёт идёт на дни
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
30.05.2013
«Ангару» запустили в Плесецк
1 комментарий
№1
28.10.2019 11:38
Кластер+Технополис+? = ?
Как говорил Жванецкий когда-то о "сексе" :  "это что, что-то новое или мы этим всегда занимались?"
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии