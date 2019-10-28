"Панцири" встали на боевое дежурство в Сербии

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил о принятии на вооружение страны зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", об этом сообщается на сайте оборонного ведомства государства.

"Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе "Панцирь-С", можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее", - отмечается в заявлении.

Накануне, пишет Регнум, вооруженные силы Сербии и России провели совместные военные учения, в ходе которых указанные комплексы поразили воздушные и наземные силы противника.