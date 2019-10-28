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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Панцири" встали на боевое дежурство в Сербии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил о принятии на вооружение страны зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", об этом сообщается на сайте оборонного ведомства государства.

"Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе "Панцирь-С", можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее", - отмечается в заявлении.

Накануне, пишет Регнум, вооруженные силы Сербии и России провели совместные военные учения, в ходе которых указанные комплексы поразили воздушные и наземные силы противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Военные учения
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