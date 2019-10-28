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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

Китай успешно освоил производство российских ПТУРов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бронемашины различных типов, состоящие на вооружении Народно-освободительной армии Китая, вооружены новыми управляемыми ракетами.

В Сети появился ролик, демонстрирующий применение такого оружия боевыми машинами пехоты ZBD-04A. Боеприпас, имеющий обозначение GP2, запустили через ствол 100-мм орудия, точно поразив цель.

Сообщается, что данная ПТУР с лазерной системой наведения является лицензионным вариантом российского изделия 9М117, входящего в комплекс вооружения БМП-3, право на выпуск боевого отделения которого был приобретено Китаем.

Ракета может уничтожать противника на дистанциях в 5 000 метров днем и ,благодаря наличию тепловизионного прицела, до 3 000 метров в ночных условиях. Бронепробиваемость составляет 550-600 мм.

Кроме боевых машин пехоты ZBD-04 и ZBD-04A также применяется на модернизированных средних танках Тип 59D.

РГ отмечает, что имеется вариант калибра 105-мм для колесных машин огневой поддержки PTL02, поставляемых на экспорт под обозначением WMA301. Эти истребители танков уже были замечены в Мьянме и ряде африканских стран, в том числе Камеруне, Сенегале и Чаде.

Аналогичное вооружение используется на легких плавающих танках морской пехоты ZTD-05, стоящих на вооружении ВМС НОАК и Венесуэлы.

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Страны
Венесуэла
Камерун
Китай
Мьянма
Россия
Сенегал
Чад
Продукция
Type 59
БМП-3
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