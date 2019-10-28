Выставка ADEX-2019: беспилотные аппараты

C 15 по 20 октября 2019 года в Южной Корее проходила очередная Сеульская международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) 2019. Выставка продемонстрировала впечатляющий прогресс Южной Кореи в развитии военной техники и военного производства, где южнокорейцы вознамерились повторить свои успехи, достигнутые в других отраслях. Особое впечатление производят достижения Южной Кореи даже не в создании финальных образцов военной техники, а стремительное развитие в этой стране производства подсистем, комплектуюших, конструкционных материалов и т.д., которое создает основу для превращения Южной Кореи в одну из ведущих военно-промышленных стран мира.

Весьма значительным на выставке было представление беспилотной авиационной техники, работы по которой в Южной Корее также ведутся в серьезных масштабах.

Впервые публично продемонстрированный в экспозиции ADEX-2019 первый опытный образец южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата KUS-FS (Korean Unmanned System) большой продолжительности полета класса MALE. Аппарат разработан при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) при участии Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

Продемонстрированный на ADEX-2019 первый прототип БЛА KUS-FS (бортовой номер "001") совершил первый полет еще в 2012 году, и, к настоящему времени проходит испытания уже с полным комплектом оборудования и целевой нагрузки. БЛА KUS-FS является весьма крупным летательным аппаратом взлетным весом до 4,5 тонн и оснащенным убирающимся шасси Длина аппарата составляет оценочно 13 метров, а размах крыла - 25 метров. Используется турбовинтовой двигатель серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью около 1200 л.с. с толкающим винтом. Крейсерская скорость полета составляет около 250 км/ч, продолжительность полета - от 24 до 32 часов, оперативный потолок - до 15500 метров. Для связи с наземной станцией управления используется аппаратура спутниковой связи, одна наземная станция может управлять тремя-пятью БЛА.

БЛА штатно оснащается весьма богатым комплексом оборудования разведки, наблюдения и целеуказания, включая РЛС с синтезированной апертурой разработки компании LIG Nex1 и круглосуточную электронно-оптическую станцию разработки Hanwha System, а также аппаратуру радио- и радиотехнической разведки. Также возможно оснащение БЛА аппаратурой РЭБ и другими типами РЛС. Управляемое вооружение (вероятно, специальной разработки) общей массой до 500 кг размещается на четырех узлах внешней подвески.

Впервые публично продемонстрированный в экспозиции ADEX-2019 первый опытный образец южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата KUS-FS (Korean Unmanned System) большой продолжительности полета класса MALE. Аппарат разработан при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) при участии Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи (с) bmpd

Модель южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата KUS-FS большой продолжительности полета класса MALE, разработанного при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) при участии Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи (с) bmpd

Опытный образец созданного при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) беспилотного вертолета KUS-VH, представляющий собой беспилотный вариант ранее собиравшегося KAL-ASD по лицензии американского легкого вертолета MD Helicopters MD 500. Первый полет состоялся 30 июля 2019 года, испытания планируется вести до 2021 года. KAL-ASD предлагает южнокорейской армии проведении переоборудования части наличных разведывательно-ударных вертолетов MD 500 в беспилотные KUS-VH (с) bmpd

Модель создаваемого авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) перспективного малозаметного разведывательно-ударного БЛА KUS-FC. Аппарат должен иметь длину 10 метров и размах крыла 16 метров (с) bmpd

Серийно производимый с 2016 года авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) для вооруженных сил Южной Кореи (и, по некоторым данным, приобретенный ОАЭ) тактический разведывательный БЛА "дивизионного уровня" KUS-FT (RQ-102) в исполнении FT-4 (с) bmpd

Разработанный авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) беспилотный мультикоптер KUS-HD, оснащенный гибридной силовой установкой (бензиновым мотором, питающим генератор для работы эдектродвигателей с винтами). Испытания 30-кг аппаратов ведутся с конца 2016 года (с) bmpd

Разработанный авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) беспилотный конвертоплан KUS-VT, являющийся развитием известного южнокорейского аналогичного БЛА TR-60. Взлетный вес 200 кг. Летные испытания нескольких прототипов данного БЛА ведутся уже несколько лет в интересах береговой охраны и ВМС Южной Кореи (с) bmpd

Собственно разработанный южнокорейским научно-исследовательским аэрокосмическим институтом KARI (Korea Aerospace Research Institute) уже известный беспилотный конвертоплан TR-60, проходящий летные испытания, в том числе корабельные, с 2014 года, а теперь заявляемый как готовый к серийному производству. Сам аппарат фактически изготавливается южнокорейской компанией SUNGWOO Eng (с) bmpd

Разработанный южнокорейским научно-исследовательским аэрокосмическим институтом KARI (Korea Aerospace Research Institute) беспилотный конвертоплан-мультикоптер Quad Tilt Prop UAV (с) bmpd

Разработанный южнокорейским научно-исследовательским аэрокосмическим институтом KARI (Korea Aerospace Research Institute) 40-кг легкий беспилотный конвертоплан с винтами в кольцевых обеткателях (с) bmpd

Линейка мультикоптеров МС-1, МС-2 и МС-6, разработанных южнокорейским научно-исследовательским аэрокосмическим институтом KARI (Korea Aerospace Research Institute) (с) bmpd

Опытный образец беспилотного вертолета Night Intruder 600VT разработки начавшей активно развивать беспилотную тематику ведущей южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). 600-кг аппарат совершил первый полет 24 сентября 2019 года и создается в соответствии с требованиями южнокорейской армии (с) bmpd

Разрабатываемый Korea Aerospace Industries (KAI) собственный проект перспективного малозаметного разведывательно-ударного БЛА K-UCAV, с более умеренными характеристиками, чем проект БЛА KUS-FC от KAL-ASD. Для аппарата K-UCAV заявлены взлетный вес 3910 кг, длина 7,6 м и размах крыла 10,6 м, максимальная скорость 0,95М, радиус действия с боевой нагрузкой 280 км (с) bmpd

Модель разрабатываемого Korea Aerospace Industries (KAI) в интересах министерства обороны Южной Кореи разведывательного беспилотного летательного аппарата "корпусного уровня" Next Corps Surveillance UAV большой продолжительности полета класса MALE. Аппарат должен иметь максимальный вздетный вес 1700 кг, длину 9 м, размах крыла 17 м (с) bmpd.

Малые БЛА и мультикоптеры уже довольно длительное присутствующей на рынке компании UCONSYSTEM (входящей в состав южнокорейской группы Foosung), и поставляющей свои аппараты на экспорт (с) bmpd

Малый 15-кг дистанционно управляемый катер Remo-SV компании UCONSYSTEM (входящей в состав южнокорейской группы Foosung) (с) bmpd

Складной 40-кг мультикоптер Narae-40 южнокорейской электронной компании Nexcoms (с) bmpd

Дешевый пенопластовый 3-кг БЛА-амфибия KD-2 Mapper южнокорейской компании Keva Drone, предназначенный для аэрофотосхемки, картографических и геодезических работ и т.п. Взлет и посадка производятся на воду (с) bmpd

Барражирующий боеприпас конвертопланной схемы (БЛА-камикадзе) с вертикальным взлетом разработки компании LIG Nex1 (группы LG). Масса боевой части 0,5 кг, продолжительность барражирования 40 минут. Аппарат разработан по заказу Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи.и планируется к поставкам вооруженным силам

с 2021 года (с) bmpd

Представленный компанией LIG Nex1 (входящей в состав группы LG) совместно с южнокорейской компанией SUNGWOO Eng беспилотный вертолет MPUH, под которым угадывается широко известный австрийский Schiebel Camcopter S100. Полезная нагрузка, впрочем, разработана LIG Nex1 (с) bmpd

Беспилотный конвертоплан и беспилотные вертолеты МPUH (Schiebel Camcopter S100), SDM-110 (красный) и SWAN на стенде южнокорейской компании SUNGWOO Eng (с) bmpd

БЛА и мультикоптеры двойного назначения разработки Института военно-гражданского технологического сотрудничества (Institute of Civil-Military Technology Cooperation - ICMTC) Агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи (с) bmpd

Модель безэкипажного многоцелевого боевого катера разработки компании LIG Nex1 (входящей в состав группы LG) (с) bmpd