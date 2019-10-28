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28.10.2019
ТАСС

Комплекс "Панцирь-С" выполнил стрельбы на учениях в Сербии

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Российско-сербские учения проводятся впервые и состоят из двух этапов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России в ходе сербско-российских совместных учений "Славянский щит-2019" совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Пасулянске ливаде. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" уничтожены две наземные и две воздушные цели, имитирующих боевую технику условного противника", - отмечается в сообщении.

Министр обороны Сербии Александар Вулин, принявший участие в учениях, заявил, что российский комплекс "Панцирь-С" становится частью вооружения армии республики и будет гарантировать долгосрочный мир в регионе.

"Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра [обороны России Сергея] Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе "Панцирь-С", можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Сербии.

В свою очередь командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов "оценил учения и сотрудничество с военнослужащими Армии Сербии на отлично", добавив, что "речь идет о первом таком учении с сербскими коллегами".

Российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит-2019" проводятся впервые и состоят из двух этапов. Первый был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.

Во втором этапе совместных учений принимают участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" ВКС России, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "КУБ-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

В ходе проведения учений "Славянский щит-2019" отрабатывается взаимодействие подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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