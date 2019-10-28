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28.10.2019
Российская газета

Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

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Источник изображения: rg.ru

В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.


Там отметили, что на российскую базу доставлено около 30 единиц техники, которая включает в себя командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения и машины обеспечения.

В Таджикистан техника была доставлена по железной дороге из арсенала хранения Центрального военного округа в Поволжье. Сейчас инженеры подготавливают позиционный район для того, чтобы поставить ЗРС С-300 на опытно-боевое дежурство по противовоздушной обороне в Таджикистане.

В пресс-службе отметили, что основной задачей "трехсоток" станет прикрытие объектов 201-й военной базы, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами таджикской армии.

ЗРС С-ЗООПС может поражать современные и перспективные самолеты, крылатые ракеты, баллистические и другие цели, летящие на скоростях до 1200 м/с. Одновременно может обстреливать до 6 целей на дальностях от 5 до 75 км в диапазоне высот от 5 метров до 25 км, в условиях массированного налета, в сложной тактической и помеховой обстановке. Эта система является всепогодной и может эксплуатироваться в различных климатических зонах.


Алексадр Степанов

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
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