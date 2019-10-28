За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов

Согласно данным директора Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона (DSCA) генерала-лейтенанта Чарльза Хупера, в 2019 финансовом году Соединенные Штаты продали оружие союзникам и партнерам по всему миру на сумму 55,4 миллиарда долларов. Выделение денежных средств почти не изменилась по сравнению с предыдущим финансовым годом, в котором продажи составили 55,6 миллиарда долларов.

Из 55,4 миллиардов долларов, полученных в 2019 году, 48,25 миллиарда поступили в виде платежей от стран-партнеров. Более 6 миллиардов долларов полученных средств приходятся на программу оказания финансовой помощи зарубежным государствам, в рамках которой Вашингтон предоставляет другим странам гранты и кредиты на покупку произведенного в США вооружения.

В 2017 финансовом году от продажи оружия Штаты получили 41,93 миллиарда долларов. Эта цифра подскочила на 33% в 2018 финансовом году, хотя еще один значительный скачок в 2019 не произошел. Директор DSCA выразил уверенность в том, что предпринятые усилия окупятся в дальнейшем.

"Мы, Соединенные Штаты, будем продолжать воплощать то, что делает нас великими; прозрачность в нашей деловой практике, отзывчивость к потребностям и нашим партнерам, честность во всем, что мы делаем и склонность не только к продвижению наших целей в области национальной безопасности, но и целей наших партнеров ", - заявил Хупер на ежегодной конференции Ассоциации армии США. Итоги получения прибыли от продажи оружия последних финансовых лет выглядят так: 2017 год- 42 миллиарда долларов, 2016 год- 33,6 миллиардов долларов, 2015 год- 47 миллиардов долларов и в 2014 году - 34,2 миллиарда долларов США.

Лина Маякова