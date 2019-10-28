Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести при очередном взрыве 120-мм миномета "Молот" на позициях украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР со ссылкой на данные разведки.
Источник изображения: topwar.ru
Как сообщается, инцидент случился еще 25 октября на позициях ВСУ в районе Красногоровки к западу от Донецка. Во время минометного обстрела позиций народной милиции ДНР из-за взрыва миномета "Молот" на месте погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Предварительная причина - подрыв мины в канале ствола миномета.
25 октября в районе Красногоровки, где во время обстрела территории нашей Республики произошел подрыв мины в канале ствола 120-мм миномёта "Молот". В результате чего рядовой и сержант ВСУ погибли на месте, ещё трое военнослужащих получили ранения и доставлены в Курахово
- говорится в сообщении.
Официальное командование Операции объединенных сил никак не комментирует данный инцидент. По имеющейся информации, в связи с происшествием, командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Кравченко дал указание о приостановке использования минометов данной марки.
Напомним, что далеко не первый случай с минометами "Молот", унесший жизни украинских военнослужащих. Являющийся копией советского миномета 2С12 "Сани", украинский миномет отличается плохим качеством изготовления.
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То ли бойцы "дорабатывали" предохранитель от двойного заряжания, то ли его там вообще нет.Судя по фотографиям и видео есть. Но почему-то не работает. Слышал версию, что причины взрывов могут быть в неправильной конструкции самого миномёта, а на двойное заряжание просто сваливают, чтобы не признавать допущенные ошибки. Возможно проблема в конструкции ударно-спускового механизма или дульной части ствола.
То ли бойцы "дорабатывали" предохранитель от двойного заряжания, то ли его там вообще нет.- есть там предохранитель, но как говорят, очень быстро в процессе эксплуатации начинает клинить и его снимают. Если стреляют несколько миномётов, то осечки на своём можно и не услышать...
Министерство обороны попросило производителя установить на минометы "Молот" новую защиту от двойного заряжания.- т.е. задача поставлена уже давно.
"Мы поставили задачу производителям, чтобы они создали и установили предохранитель, который бы не давал возможности - даже если человеческий фактор сработал, - осуществить двойное подзарядки. Почему иностранных минометах нет такой проблемы? Потому что там все продумано. Нам нужно менять техническую составляющую и конструктивную. Это то, что зависит от производителя " , - сказал министр обороны Степан Полторак в эфире " 5 канала "
13.11.2018
BMPD: Инциденты со 120-мм минометами в вооруженных силах Украины, 2018.07.13
- см. таблицу с описанием причин.
её оригинал: