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28.10.2019
Военное обозрение

Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"

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Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести при очередном взрыве 120-мм миномета "Молот" на позициях украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР со ссылкой на данные разведки.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, инцидент случился еще 25 октября на позициях ВСУ в районе Красногоровки к западу от Донецка. Во время минометного обстрела позиций народной милиции ДНР из-за взрыва миномета "Молот" на месте погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Предварительная причина - подрыв мины в канале ствола миномета.

25 октября в районе Красногоровки, где во время обстрела территории нашей Республики произошел подрыв мины в канале ствола 120-мм миномёта "Молот". В результате чего рядовой и сержант ВСУ погибли на месте, ещё трое военнослужащих получили ранения и доставлены в Курахово

- говорится в сообщении.

Официальное командование Операции объединенных сил никак не комментирует данный инцидент. По имеющейся информации, в связи с происшествием, командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Кравченко дал указание о приостановке использования минометов данной марки.

Напомним, что далеко не первый случай с минометами "Молот", унесший жизни украинских военнослужащих. Являющийся копией советского миномета 2С12 "Сани", украинский миномет отличается плохим качеством изготовления.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С12 Сани
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4 комментария
№1
28.10.2019 15:34
Стабильность- признак мастерства, понимаешь...
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№2
28.10.2019 18:05
Плюсовать как-то неловко, но все же результативность данной вундервафли даже несколько обескураживает. Предыдущие случаи, насколько известно по итогам расследования, все были вызваны двойным заряжанием. То ли бойцы "дорабатывали" предохранитель от двойного заряжания, то ли его там вообще нет. Получается, что - небратья неспособны на ошибках учиться?
+2
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№3
28.10.2019 18:20
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №2
То ли бойцы "дорабатывали" предохранитель от двойного заряжания, то ли его там вообще нет.
Судя по фотографиям и видео есть. Но почему-то не работает. Слышал версию, что причины взрывов могут быть в неправильной конструкции самого миномёта, а на двойное заряжание просто сваливают, чтобы не признавать допущенные ошибки. Возможно проблема в конструкции ударно-спускового механизма или дульной части ствола.
0
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№4
28.10.2019 18:57
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №2
То ли бойцы "дорабатывали" предохранитель от двойного заряжания, то ли его там вообще нет.
- есть там предохранитель, но как говорят, очень быстро в процессе эксплуатации начинает клинить и его снимают. Если стреляют несколько миномётов, то осечки на своём можно и не услышать...

Цитата, ipress.ua
Министерство обороны попросило производителя установить на минометы "Молот" новую защиту от двойного заряжания.

"Мы поставили задачу производителям, чтобы они создали и установили предохранитель, который бы не давал возможности - даже если человеческий фактор сработал, - осуществить двойное подзарядки. Почему иностранных минометах нет такой проблемы? Потому что там все продумано. Нам нужно менять техническую составляющую и конструктивную. Это то, что зависит от производителя " , - сказал министр обороны Степан Полторак в эфире " 5 канала "
13.11.2018
- т.е. задача поставлена уже давно.

BMPD: Инциденты со 120-мм минометами в вооруженных силах Украины, 2018.07.13
- см. таблицу с описанием причин.

её оригинал:



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