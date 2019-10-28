Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"

Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести при очередном взрыве 120-мм миномета "Молот" на позициях украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР со ссылкой на данные разведки.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, инцидент случился еще 25 октября на позициях ВСУ в районе Красногоровки к западу от Донецка. Во время минометного обстрела позиций народной милиции ДНР из-за взрыва миномета "Молот" на месте погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Предварительная причина - подрыв мины в канале ствола миномета.

25 октября в районе Красногоровки, где во время обстрела территории нашей Республики произошел подрыв мины в канале ствола 120-мм миномёта "Молот". В результате чего рядовой и сержант ВСУ погибли на месте, ещё трое военнослужащих получили ранения и доставлены в Курахово

- говорится в сообщении.

Официальное командование Операции объединенных сил никак не комментирует данный инцидент. По имеющейся информации, в связи с происшествием, командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Кравченко дал указание о приостановке использования минометов данной марки.

Напомним, что далеко не первый случай с минометами "Молот", унесший жизни украинских военнослужащих. Являющийся копией советского миномета 2С12 "Сани", украинский миномет отличается плохим качеством изготовления.