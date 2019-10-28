Президент Сербии подтвердил закупку у России зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"

Как сообщило 25 октября 2019 года информационное агентство РИА Новости, президент Сербии Александр Вучич подтвердил в пятницу закупку у России одного ЗРПК "Панцирь-С". Об этом сообщает Министерство обороны республики. "Как вы знаете, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали, и мы его ожидаем в нашей стране в ближайшее время", - цитирует его заявление пресс-служба военного ведомства Cербии.

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России в ходе российско-сербских совместных учений ПВО "Славянский щит". Батайница (Белград), 25.10.2019 (с) министерство обороны Сербии

Вучич в пятницу посетил военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит".

Минобороны РФ сообщило в четверг, что дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях за границей. Для сербов прибытие российских систем ПВО в год 20-летия бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия имеет символическое значение.