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28.10.2019
WarSpot

RQ-180 уже "на работе"?

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Соединённые Штаты начали эксплуатировать новые секретные дроны. Вчера, 25 октября, портал aviationweek.com сообщил о том, что американские ВВС приступили к эксплуатации разведывательных беспилотников, известных как RQ-180.

По данным Aviation Week, новый разведывательный дрон поступил на службу в 427-ю разведывательную эскадрилью и уже начал полноценно эксплуатироваться. Американские военные, впрочем, отказались подтверждать или опровергать эти данные.

Предполагаемое изображение дрона RQ-180

Источник изображения: aviationweek.com

Конструкция, характеристики и внешний вид RQ-180 являются секретной информацией. По неофициальным данным, эти дроны пришли на смену разведывательным самолётам Lockheed SR-71 и предназначены для действий в так называемых A2/AD средах — местах с эшелонированной системой ПВО.

По неофициальным данным, RQ-180 совершил первый полёт в 2010 году, а с 2014 года находится в опытной эксплуатации. ВВС США располагают как минимум семью единицами RQ-180.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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