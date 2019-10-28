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28.10.2019
Военное обозрение

Американский засекреченный беспилотник RQ-180 принят на вооружение ВВС США

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Военно-воздушные силы США приняли на вооружение новый беспилотник RQ-180, предназначенный для ведения разведки в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (A2/AD). Как пишет "NPlus1" со ссылкой на Aviation Week, американские ВВС получили на вооружение семь новых беспилотников.

Одно из предполагаемых изображений RQ-180

Источник изображения: Northrop Grumman

Новейшие беспилотники RQ-180 производства Northrop Grumman являются засекреченными и поэтому информации о них имеется немного. Известно, что разработка была начата после 2005 года, первый полет аппарат совершил в 2010 году, а с 2014 года велись испытания данного дрона. Предположительно, RQ-180 при длине фюзеляжа в 10 метров имеет размах крыльев в 40 метров. Основное предназначение - ведение разведки в условиях противодействия противника, обладающего развитой системой ПВО и ВВС. Заявлялось о возможности нахождения в воздухе в течение 24 часов на высоте до 18 км.

По всей видимости, новый беспилотник является развитием проекта J-UCAS, над воплощением которого с начала 2000-х годов работали ВМС и ВВС США. Целью проекта J-UCAS было создание единой беспилотной платформы, которая удовлетворила бы и флот, и авиацию. В самом конце 2005 года данная программа подверглась разделению на две части — секретную военно-воздушную и флотскую UCAS-D. Возможно, RQ-180 и является детищем этой секретной программы.

На сегодняшний день в составе ВВС числится семь новейших беспилотников, все они приписаны к 472-й разведывательной эскадрилье ВВС США на авиабазе "Бил" в Калифорнии. RQ-180 призван занять нишу в разведывательных операциях, которую до 1999 года занимали сверхзвуковые разведывательные самолеты SR-71 Blackbird.

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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