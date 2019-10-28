Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России опубликовало снимки космической разведки, доказывающие американскую контрабанду сирийской нефти. Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Источник изображения: Фото: facebook.com/mod.mil.rus
В частности, на снимке нефтесборного пункта Даман (в 42 км восточнее провинции Дейр-эз-Зор) от 23 августа зафиксировано скопление машин. "Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", — говорится в комментарии, пишет в субботу, 26 октября, "РИА Новости".
В провинции Хасеке 5 сентября был сделан снимок, где находились 25 автомобилей, в том числе 22 бензовоза. 8 сентября около Дейр-эз-Зора зафиксированы еще 36 машин (из них 32 бензовоза). На промысле Меядин в тот же день находился 41 автомобиль, в том числе 34 бензовоза.
Ранее в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии.
Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении Вашингтона принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.
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Ну я думаю это все же попытки отбит затраты,а не сама цель.Не могут они там добывать столько что бы окупить прибывание своих войск там.
Да понятно, что сама цель, это отхапать кусок территории и долго добывать там нефть промышленным способом.
Или диктовать условия другим сторонам.
И ещё: когда американские войска тратят бюджетные деньги, то они их тратят на американские товары и услуги (в основном). Деньги не утекают из страны, а просто осуществляют оборот.
Плохо, когда как у нас деньги утекают из страны просто для того, чтобы покупались иностранные джинсы, мобилки, яхты, дома, акции, страховки, услуги и т.д. И то только тогда, когда страна продаёт не свои товары и услуги, а ресурсы. Т.е. да, у нас самая вредная для экономики форма капитализма.