Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России опубликовало снимки космической разведки, доказывающие американскую контрабанду сирийской нефти. Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

Источник изображения: Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В частности, на снимке нефтесборного пункта Даман (в 42 км восточнее провинции Дейр-эз-Зор) от 23 августа зафиксировано скопление машин. "Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", — говорится в комментарии, пишет в субботу, 26 октября, "РИА Новости".

В провинции Хасеке 5 сентября был сделан снимок, где находились 25 автомобилей, в том числе 22 бензовоза. 8 сентября около Дейр-эз-Зора зафиксированы еще 36 машин (из них 32 бензовоза). На промысле Меядин в тот же день находился 41 автомобиль, в том числе 34 бензовоза.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении Вашингтона принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.