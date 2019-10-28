Стая дронов способна уничтожить колонну машин или бронетехники

Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина (Воронеж) представила на выставке "Интерполитех-2019" проект беспилотного боевого авиационного комплекса "Стая-93". Оружие предназначено для поражения широкого спектра наземных целей - средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии, бронемашин и живой силы противника.

"Стая-93" - это "рой" из десятков небольших дронов-бомбардировщиков. Каждый аппарат способен нести малогабаритную авиабомбу массой 2,5 кг. Специалисты отмечают, что при массированном ударе группой БПЛА можно достичь серьёзного поражающего эффекта. Для наведения боеприпаса на цель используется монокулярная система технического зрения. Она позволяет достигать точности до нескольких десятков сантиметров.

Комплекс не сможет уничтожать крупные и хорошо укреплённые объекты, однако его огневой мощи хватит для нанесения удара по колонне машин или бронетехники.

Специалисты Военно-воздушной академии им. Жуковского разрабатывают "Стаю-93" совместно с коллегами из НПП "Автономные аэрокосмические системы - ГеоСервис" (Красноярск) и ООО "Группа "Кронштадт" (Санкт-Петербург).

Комплекс выполнен на отечественной электронно-компонентной базе. Поставщиками лазерных излучателей выступают НПП "Инжект" (Саратов), НИИ "Полюс" (Москва), НПФ "Дилаз" (Москва); видеокамер — АО "Сарапульский радиозавод" (Удмуртия), НПП "Силар" (Москва); светофильтров - "Швабе - Оборона и защита" (Новосибирск); цифровых вычислителей - АО "МЦСТ" (Москва).

Беспилотник комплекса "Стая-93" получит форму "летающее крыло". Отсутствие выступающих аэродинамических поверхностей позволит уменьшить радиолокационную заметность аппарата. Ещё одним преимуществом дрона станет высокая энергоэффективность. Разработчик ожидает, что БПЛА смогут выполнять боевые задачи на дальности до 140-150 км. Длина беспилотника составляет 1,2 м, масса полезной нагрузки - 10 кг. Аппарат взлетает и садится вертикально. "Рой" можно поднимать в воздух в том числе с неподготовленных площадок.

"Стая-93" реализована по принципу роевой тактики. Она предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат. Сейчас в мире используется строевой тип управления БПЛА, при котором аппарат чётко знает своё место в шеренге. Как пояснили RT в Военно-воздушной академии, аппараты, летящие по строевому принципу, являются несложной мишенью для современных средств ПВО, в то время как "рой" отличается высокой живучестью.

"Комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) вывести из строя группу беспилотников невозможно. Если же ведущий дрон будет уничтожен огневыми средствами противника или потерян по тем или иным причинам, то его функции передаются другому аппарату, который ранее был ведомым. Таким образом, происходит реконфигурация - и так до потери последних двух аппаратов", - рассказали в академии.

"Рой" может насчитывать до 100 беспилотников. Количество дронов ограничено пропускными способностями оптико-электронной аппаратуры. Обмен сигналами между БПЛА происходит при помощи лазерных и инфракрасных меток, установленных в хвостовой части каждого дрона.