Сопровождавший Путина в Лондон сторожевик "Неустрашимый" вернут флоту в 2020 году

Корабль сопровождал российского лидера в 2003 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", сопровождавший визит президента РФ Владимира Путина в Лондон в 2003 году и неоднократно участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Ожидается, что "Неустрашимый" будет передан флоту в середине 2020 года", - сообщил собеседник агентства. До возвращения на боевое дежурство корабль пройдет все виды ходовых испытаний.

"Неустрашимый" встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году.

Летом 2003 году в рамках визита Владимира Путина в Великобританию корабль прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил "Неустрашимый" вместе с герцогом Йоркским.

Корабль принимал участие в ранее проводившихся совместных морских учениях России и НАТО на Балтике пять раз - в 1994, 2002, 2004, 2006 и 2007 годах.

Сторожевой корабль проекта 11540 (шифр "Ястреб") "Неустрашимый" был заложен на "Янтаре" в 1987 году и спущен на воду в 1988 году, в 1990 году корабль вошел в состав флота. Полное водоизмещение сторожевика составляет 4350 тонн, основное вооружение корабля - противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК". В строю находится еще один корабль этого проекта - "Ярослав Мудрый", третий "Ястреб" был заложен, но впоследствии утилизирован.