Войти
28.10.2019
ТАСС

Сопровождавший Путина в Лондон сторожевик "Неустрашимый" вернут флоту в 2020 году

677
0
0
Неустрашимый
Сторожевой корабль «Неустрашимый».
Источник изображения: Эдуард Молчанов / ТАСС

Корабль сопровождал российского лидера в 2003 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", сопровождавший визит президента РФ Владимира Путина в Лондон в 2003 году и неоднократно участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Ожидается, что "Неустрашимый" будет передан флоту в середине 2020 года", - сообщил собеседник агентства. До возвращения на боевое дежурство корабль пройдет все виды ходовых испытаний.

"Неустрашимый" встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году.

Летом 2003 году в рамках визита Владимира Путина в Великобританию корабль прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил "Неустрашимый" вместе с герцогом Йоркским.

Корабль принимал участие в ранее проводившихся совместных морских учениях России и НАТО на Балтике пять раз - в 1994, 2002, 2004, 2006 и 2007 годах.

Сторожевой корабль проекта 11540 (шифр "Ястреб") "Неустрашимый" был заложен на "Янтаре" в 1987 году и спущен на воду в 1988 году, в 1990 году корабль вошел в состав флота. Полное водоизмещение сторожевика составляет 4350 тонн, основное вооружение корабля - противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК". В строю находится еще один корабль этого проекта - "Ярослав Мудрый", третий "Ястреб" был заложен, но впоследствии утилизирован.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
11540 Ястреб
2020-й год
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
07.03.2012
Роль статиста не для России
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:59
  • 2
За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов
  • 28.10 20:57
  • 1
Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций
  • 28.10 20:54
  • 1
Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами