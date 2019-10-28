В космосе приступила к работе российская обсерватория

Космический аппарат "Спектр-РГ" вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы "Солнце - Земля". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Накануне была произведена коррекция траектории астрофизической обсерватории. После этого маневра космический аппарат сформировал орбиту, которая будет поддерживаться в течение всего срока работы.

В настоящее время специалисты проводят калибровку телескопов eROSITA и ART-XC, установленных на борту космического аппарата. После завершения подготовительных операций будет начат обзор всего неба в рентгеновском диапазоне энергий, который продлится четыре года.

Космический аппарата "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На борту астрофизической обсерватории установлено два рентгеновских телескопа - российский ART-XC и германский eROSITA.