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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

В космосе приступила к работе российская обсерватория

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Источник изображения: vpk-news.ru

Космический аппарат "Спектр-РГ" вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы "Солнце - Земля". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Накануне была произведена коррекция траектории астрофизической обсерватории. После этого маневра космический аппарат сформировал орбиту, которая будет поддерживаться в течение всего срока работы.

В настоящее время специалисты проводят калибровку телескопов eROSITA и ART-XC, установленных на борту космического аппарата. После завершения подготовительных операций будет начат обзор всего неба в рентгеновском диапазоне энергий, который продлится четыре года.

Космический аппарата "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На борту астрофизической обсерватории установлено два рентгеновских телескопа - российский ART-XC и германский eROSITA.

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Германия
Россия
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