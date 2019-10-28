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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

В рамках послевоенного урегулирования США отдадут Калининград Польше

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Источник изображения: vpk-news.ru

Польские СМИ презентуют новый доклад Джеймстаунского фонда под названием "How to defend the Baltic States" ("Как защитить государства Балтики"). В аналитической работе предполагается, что у Москвы есть не только потенциал, но и намерения для захвата территории бывших советских республик - "в том числе для защиты русского меньшинства, особенно в Латвии и Эстонии".

Эксперты США пишут, что будет "быстрое вторжение", поскольку Прибалтика не способна защитить себя. Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с "захватом Россией Прибалтики" выполнить "задачу по нейтрализации Калининградской области".

"Этот элемент имеет фундаментальное значение, необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развёрнутые в большом количестве, включая ракеты "Искандер", системы С-400 и "Бастион". Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии", - цитирует фрагменты доклада портал kresy.pl.

В отчёте подчёркивается, что именно польские тяжёлые силы, расположенные поблизости, вместе с войсками США являются очевидным решением для такой миссии. "Русские должны осознавать, что неспровоцированная агрессия против НАТО будет иметь высокую цену, частью которой станет потеря Калининграда", - говорится в докладе.

Самое интересное - о будущем Калининградской области. В документе сказано, что раз Польшу попросили пожертвовать жизнями своих солдат ради нейтрализации Калининградской области, то "представляется разумным" передать её полякам в рамках послевоенного урегулирования. В документе вскользь упоминается, что Россия в случае нападения на Калининград может угрожать применением тактического ядерного оружия, но это сочтено маловероятным. Более того, рапортуют военные аналитики из США, уже через две недели ситуация в восточных районах Европы уже будет под контролем, а через месяц "русские должны быть изгнаны из Литвы, Латвии и Эстонии".

EADaily дополняет, что Джеймстаунский фонд (The Jamestown Foundation) был основан в 1984 году как американская неправительственная исследовательская организация. Своей миссией с момента основания считал распад Советского Союза. Специализировалось НКО на работе с перебежчиками из СССР, особенно из числа дипломатов и интеллектуалов. В руководящий совет фонда входил известный польский русофоб, тогдашний советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

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4 комментария
№1
28.10.2019 10:47
Идиоты.
0
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№2
28.10.2019 11:10
Политики.
0
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№3
28.10.2019 12:18
Коррупционеры.
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Упыри.
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