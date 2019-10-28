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28.10.2019
Военное обозрение

В США назвали причины срыва сроков создания стелс-бомбардировщика B-21

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Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фрэнк Кендалл, отвечавший за реализацию программы по созданию перспективного американского стратегического бомбардировщика B-21, усомнился в реализации программы в новые плановые сроки. По словам экс-чиновника, ранее поставленные сроки о принятии B-21 Raider на вооружение к 2020 году, "не являются реалистичными".

Источник изображения: topwar.ru

В журнале Aviation Week опубликована статья, в которой говорится, что Фрэнк Кендалл заявил о нереалистичности реализации программы в связи с несколькими причинами. Во-первых, Кендалл считает, что для принятия на вооружение ВВС США нового "стратега" в программу "изначально было заложено недостаточно средств". Во-вторых, чрезвычайная секретность программы не позволяет подключить к реализации проекта многие частные компании, которые "помогли бы с технологиями".

Отмечается, что при самых оптимистичных прогнозах стелс-бомбардировщик B-21 в формате прототипа поднимется в воздух в декабре 2021 года. И это только прототип. Когда же B-21 будет принят на вооружение ВВС США, экс-чиновник Минобороны Штатов прогнозировать не стал.

Кендалл:

Я буду удивлён, если им удастся к этому сроку получить изделие по той цене, которая прописана в контракте.

Создание перспективного стелс-бомбардировщика начали обсуждать в США ещё в 2001 году. Тогда же стали готовить программу под кодовым названием "Бомбер-2018". Название говорило само за себя: новейший стратегический бомбардировщик планировали поставить на вооружение ВВС США к 2018 году. Но сроки были сорваны. После заявлений о нехватке средств и новых запросов в конгресс о выделении дополнительного финансирования сроки сдвинули на начало 2020 года. Теперь собираются сдвигать и эти сроки, отмечая, что причина не только в "недостатке финансирования", но и в "мешающей чрезвычайной секретности".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
2020-й год
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