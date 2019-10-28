Der Spiegel (Германия): "Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?"

В НАСА долгое время дискриминировали астронавтов-женщин. Недавно состоялся первый выход полностью женского экипажа в открытый космос, но ему предшествовали долгие годы пренебрежения, абсурдных нововведений специально для дам и глупых вопросов. Зато теперь Трамп обещает отправить женщину на Луну.

Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами. Однажды американское ведомство разработало специальную косметичку для космоса - вместо подходящих скафандров.

Инженер-электрик Кристина Кох и биолог Джессика Мейр ремонтировали стабилизатор тока на внешней стороне МКС. В пятницу две женщины вышли в открытый космос- впервые без сопровождения мужчин.

Такое нововведение многое говорит в целом о ситуации в области равноправия и конкретно о женском облике НАСА. Действительно, американское ведомство долгое время дискриминировало астронавтов-женщин, а иногда вело себя и вовсе абсурдно.

Изначально первый женский выход в открытый космос должен был состояться еще в марте. Но незадолго до запланированной даты его отменили. Оказалось, что на МКС только один подходящий скафандр. Другие астронавтам Кристине Кох и Энн Макклейн были просто велики. Поэтому Макклейн пришлось остаться внутри станции, вместо нее в космос отправился Ник Хейг. Самые маленькие размеры скафандров S и XS перестали изготавливать еще в 90-е годы из-за дороговизны. Сейчас минимальный размер - M.

"Сделайте второй скафандр"

Это было особенно неприятно из-за того, что НАСА активно анонсировало первую женскую миссию. Бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон тогда написала в Твиттере: "Сделайте второй скафандр". При этом неприятность со скафандром - лишь пример пренебрежительного отношения НАСА к женской анатомии. Но были и забавные эпизоды.

Изначально в НАСА вообще не хотели отправлять женщин в космос. Отбор в астронавты разрешалось проходить только военным летчикам-испытателям, женщин на такую работу не брали. В 70-е годы решили допустить в космос и женщин, и в НАСА, вероятно, хотели сделать эту работу как можно более приятной для них.

В 1987 году инженеры НАСА разработали специальную косметичку, в которой были блеск для губ и тени для век. "Бесконечно мудрые инженеры НАСА решили, что женщины-астронавты захотят краситься, - говорит Салли Райд, первая женщина, совершившая от НАСА полет в космос в 1983 году. - Представляю себе, как инженеры преимущественно мужского пола спорили, что в ней должно быть".

В конце концов эта новинка не попала в список стандартного оснащения женщин-астронавтов. Однако Райд столкнулась и с другими абсурдными вещами. Например, ее спросили, хватит ли ста тампонов на неделю в космосе (для всех, кто не знает ответ: хватит. Вчитайтесь, пожалуйста, внимательнее).

Женщинам-астронавтам на МКС, как правило, вообще не нужны тампоны. Поскольку астронавты на станции пьют свою переработанную мочу, женщины чаще всего принимают гормоны для подавления менструации. Так они предотвращают загрязнение мочи, из-за которого ее невозможно было бы употреблять в переработанном виде.

Однако некоторые нововведения в космосе все-таки связаны с женщинами. Например, благодаря им на МКС появились туалеты. Первые астронавты мочились в специальные шланги, прикреплявшиеся к половому органу, а для дефекации использовали пакеты.

Между тем соотношение полов в НАСА стало более сбалансированным. 12 из 38 астронавтов - женщины. Квота составляет 30%. Вдобавок президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы через пять лет первая женщина полетела на Луну. Правда, ее все равно должен будет сопровождать мужчина.

Проблема со скафандрами, кажется, решена - по крайней мере для лунной миссии. Хотя скафандры еще не готовы к использованию, в середине недели НАСА представило первую новую модель - в универсальном размере. Его демонстрировала женщина - инженер НАСА Кристин Дэвис.

Юлия Кёппе (Julia Kppe)