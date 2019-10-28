Армию Индии решили перевооружить с российских "Краснополей" на американские M982 Excalibur

Индийские СМИ пишут о том, что армия страны решила "серьёзно обновить" арсенал высокоточных боеприпасов. Обновление заключается в закупке американских управляемых 155-мм артиллерийских снарядов M982 Excalibur. Снарядами, которые будут поставляться из США, планируется оснащать подразделения, вооружённые буксируемыми гаубицами M777, а также гаубицами "Ваджра" K-9.

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Сообщается, что командование провело оценку высокоточных артиллерийских боеприпасов на мировом рынке и пришло к выводу о том, что M982 Excalibur для индийской армии станет "наиболее подходящим вариантом". В круг боеприпасов, которые были подвергнуты индийской "оценке", также попали SMART-155 и GIWS.

В индийском командовании отмечается, что артиллерийские подразделения будут поэтапно переводиться на американские M982 Excalibur с одновременным уменьшением доли использования российских "Краснополей". Об этом сообщает индийская газета Financial Express.

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M982 Excalibur сделают индийскую артиллерию более эффективной. Этот снаряд при прочих равных условиях обладает большей проникающей способностью, он отличается высокой точностью поражения целей. Он имеет улучшенную защиту электронной начинки.

Далее отмечается, что компания Raytheon в настоящее время разрабатывает лазерный точечный трекер, который позволит "Экскалибуру" точно поражать движущиеся цели. Морской вариант "Экскалибура" также находится в стадии разработки. Интерес к нему проявляют ВМС Индии.

При всём при этом индийское СМИ не упоминает, во сколько индийской армии обойдётся перевооружение на M982 Excalibur. А стоимость применения американского высокоточного боеприпаса примерно в пять раз выше стоимости применения российского 155-мм "Краснополь-М2". Так, стоимость M982 Excalibur Block 1a-1 экспортировался в Австралию по цене в 232 тысячи долларов в 2011 году.

Если Индия закупит эти снаряды по схожей цене, то стоит ожидать публикаций в индийских СМИ уже о "возможной коррупционной составляющей сделки". Из той же серии, что и приобретение французских истребителей Rafale по 200 млн долларов за единицу.