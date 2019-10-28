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28.10.2019
Интерфакс-АВН

Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций

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Cолдаты стреляют из ПРТК "Джавелин" в Хорватии
Cолдаты стреляют из ПРТК "Джавелин" в Хорватии.
Источник изображения: © AFP 2017, DOD

Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальных операций (R-SOCC), сообщает сайт Североатлантического альянса.

"Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в сообщении.

Планируется, что R-SOCC приобретет начальные функциональные возможности в январе 2021г., и ожидается, что он будет полностью функционировать до декабря 2024 года.

Отмечается, что командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

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Страны
Венгрия
Словакия
Словения
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
28.10.2019 20:57
Восточноевропейский спецназ, ещё бы не под флагом нато...
0
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