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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российские ЗРК показали себя на Балканах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и "Панцирь-С" совместно с силами противовоздушной обороны (ПВО) Сербии отработали отражение авиационных ударов, сообщили в Минобороны РФ.

Со стороны Сербии в "Славянском щите-2019" принимают участие зенитно-ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "КУБ-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Группа ПВО сформирована в рамках совместного учения на сербской авиабазе "Батайница" с целью отработки практических действий боевых расчетов по отражению условных массированных авиационных ударов воздушного противника. Дежурство группировки прошло в условиях сложной помеховой обстановки.

"Славянский щит–2019" проводится впервые и состоит из двух этапов. Первый этап прошел в Астраханской области на полигоне Ашулук. 

В ходе учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных сил Сербии семь раз приводили в боевую готовность. Они должны были обнаружить и отразить удары 50 условных самолетов противника.

Ранее издание The National Interest отметило, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием.

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Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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