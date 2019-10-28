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28.10.2019
Интерфакс-АВН

Президент Сербии поблагодарил Россию за повышение обороноспособности республики

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: В© AP Photo, Darko Vojinovic

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич в пятницу поблагодарил Россию за повышение обороноспособности республики, сообщает агентство Associated Press.

"Мы благодарны нашим российским друзьям за значительное усиление нашей обороноспособности", - сказал Вучич во время посещения военного аэродрома близ Белграда.

В Сербии в настоящее время проходят российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит-2019". Для участия в военных маневрах в Сербию переброшены зенитный ракетный дивизион систем С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" ВКС России.

Президент Сербии заявил, что "впечатлен" возможностями российских систем ПВО.

"Мы ведем обсуждения относительно этих фантастических систем (ПВО - ИФ). Если бы у нас были С-400, то никто бы не осмелился вторгаться в сербское воздушное пространство", - сказал Вучич.

"Когда люди спрашивают, что мы хотели бы - мы хотели бы позволить себе иметь системы С-400... Это системы, которые гарантируют безопасность народу и стране", - отметил сербский президент.

Ранее в пятницу сообщалось, что Сербия покупает у России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", поставка ожидается в ближайшее время.

"Одна система "Панцирь-С" была куплена, заказана, и мы скоро ожидаем ее в нашей стране. Фантастическая система, которая нацелена на все летающие объекты, особенно беспилотники и крылатые ракеты. Наши люди очень довольны, они тренируются", - сказал Вучич.

По его словам, поставки могут быть произведены в течение одного-двух месяцев.

Российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит-2019" проводятся впервые и состоят из двух этапов. Первый был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России. В них приняли участие боевые расчёты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Военно-воздушных сил и противоракетной обороны Сербии, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С", радиолокационные станции и другая военная и специальная техника.

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Германия
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
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