"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол

В России создан первый боевой ледокол "Иван Папанин"

В России спущен на воду первый патрульный ледокол "Иван Папанин", обладающий также возможностями научного судна. Корабль будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Также на судне установят РЛС и гидрометеорологическую станцию. "Иван Папанин" призван охранять морские границы РФ в Арктике.

Россия построила своей первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", обладающий возможностями ледокола, судно будет охранять морские границы РФ в Арктике. Корабль проекта 23550 был спущен на воду в пятницу, 25 октября, на Адмиралтейских верфях. Он будет передан Военно-морскому флоту.

По словам председателя совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгия Полтавченко, судно является уникальным универсальным кораблем - военным, но созданным для выполнения мирных задач.

"Он совмещает в себе функции буксира, патруля, ледокола и научного судна. Может решать неограниченное количество различных задач и благодаря заложенным конструкторским решениям, работать в Арктическом регионе максимально эффективно", - пояснил топ-менеджер.

Гендиректор верфей Александр Бузаков подтвердил, что "Иван Папанин" не имеет аналогов по своим техническим характеристикам и указал на символичность того, что на этом же стапеле строится самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - тезка первой в мире научно-исследовательской станции, которая в 1937 году дрейфовала в Арктике под руководством Ивана Папанина.

Начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич, в свою очередь, отметил, что судно обладает сверхпрочным корпусом мощной главной энергетической установкой и современным вооружением.

"Иван Папанин" предназначен для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов. Но корабль также может поражать морские, береговые и воздушные цели и преодолевать лед толщиной 1,7 метра.

Водоизмещение корабля составляет около 9 тыс. тонн, а район плавания - неограниченный. "Иван Папанин" может автономно находится вдали от берега больше двух месяцев.

Корабль будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, кроме того, здесь можно будет разместить корабельный вертолет. На судне также будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.

Накануне стало известно о том, что первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения "Пионер-М" планируют спустить на воду в следующем году, передает ФАН.

На прошлой неделе американское издание Military Watch оценило оснащение российского атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Судно должно поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.

Так, военный корабль будет оснащен значительным арсеналом крылатых ракет и новой системой ПВО, а также системами радиоэлектронной борьбы, зенитными ракетными артиллерийскими комплексами "Кортик" и "Редут".

Однако главным оружием на корабле станет ракета "Циркон". С ее помощью можно будет поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров, что позволит превзойти основную противокорабельную ракету ВМС США "Гарпун".

В материале отмечается, что такие характеристики "Адмирала Нахимова" делают его, возможно, "самым опасным военным кораблем из всех, стоящих на вооружении ВМФ России".

В начале нынешнего месяца на самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщили в госкорпорации Росатом. Таким образом началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за ней.

"Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", - подчеркнули в компании.

В прошлом месяце портал "Будущее России. Национальные проекты" разместил на своем сайте сообщение, в котором говорится, что Министерство финансов РФ планирует выделить Росатому 24,7 млрд рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения.

Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2021 году на эти цели планируется выделить 21 млрд рублей, а в 2022 году - 14,8 млрд рублей.

До этого появилась информация, что Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 2020 году сможет направить до 15 млрд рублей неизрасходованных средств на финансирование проектов в Арктической зоне, передает НСН.

Развитие этого региона отвечает целям национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Он рассчитан до 2024 года.

Рафаэль Фахрутдинов