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28.10.2019
Lenta.ru

Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году

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Источник изображения: Фото: пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Тяжелая ракета семейства "Ангара" будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) "Салют" (входит в "Центр Хруничева") Сергей Кузнецов.

По его словам, тяжелую "Ангара-А5М" с космодрома Восточный "планируется запустить ориентировочно в конце 2024 года".

В сентябре заместитель председателя правительства Юрий Борисов заявил, что текущие характеристики космического ракетного комплекса "Ангара" не соответствует требованиям, предъявляемым Минобороны, а из-за срывов со стороны "Роскосмоса" потеряно много времени.

В июне стало известно, что омский "Полет" (филиал московского "Центра Хруничева") сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства "Ангара". В том же месяце гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что первый пуск "Ангары-А5М" с Восточного состоится в 2023 году.

В мае сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2" оказалась дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" почти на 700 миллионов рублей. В том же месяце стало известно, что "Роскосмос" планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для тяжелых ракет "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".

В декабре 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли страны заявил, что в 2019 году с Восточного будет проведен только один пуск. В сентябре того же года глава "Роскосмоса" обещал, что в 2019 году с Восточного планируется провести не менее пяти стартов.

В июне 2017 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, заявил, что первый старт "Ангара-А5М" с Восточного запланирован на 2021 год.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили два полета (в легкой и тяжелой версиях с космодрома Плесецк в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

"Ангара-А5М" от "Ангара-А5" отличается более форсированным двигателем. Если вторая с Плесецка должна выводить 24 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, то первая с Восточного — 27 тонн. Ракету "Ангара-А5В" от "Ангара-А5" отличает наличие в качестве разгонного блока КВТК вместо ДМ-03. Требованиям Минобороны удовлетворяют только создаваемые "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", но не однократно летавшая с грузомакетом полезной нагрузки "Ангара-А5".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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3 комментария
№1
28.10.2019 15:26
Да уж...
-1
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№2
28.10.2019 16:14
Под руководством Рогозина не только не запустят Ангару А5М но  и развалят роскосмос, как это сделали с московской площадкой Хркничева, если не уберут этого Рогозина и всех эффективных некомпетентных менеджеров.
-2
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№3
28.10.2019 16:18
Цитата, ID: 16202 сообщ. №2
если не уберут этого Рогозина и всех эффективных некомпетентных менеджеров

А где взять других? Не таких не бывает. Рогозин это естественный продукт процесса когда государство берет на себя функции частных компаний
0
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