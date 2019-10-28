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28.10.2019
Lenta.ru

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

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Источник изображения: Кадр: Vesti.ru

В Санкт-Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который является первой подобной разработкой в истории России. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.

"Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился", — заявил на церемонии советник Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) адмирал флота Виктор Черков.

Корабль можно будет применять в качестве буксира, патрульного корабля и ледокола. Среди основных задач — охрана акватории в сложной ледовой обстановке, сопровождение и буксировка в порт задержанных судов, а также поддержка судов обеспечения, участие в спасательных операциях, транспортировка спецгрузов.

Водоизмещение корабля — около 8,5 тысячи тонн, длина — более 100 метров, ширина — примерно 20 метров. Ледокол может находиться в море без захода в порт до 60 суток.

Корабль будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Помимо этого имеется возможность постоянного базирования на нем вертолета.

Ранее сообщалось, что бюджетные инвестиции в реализацию проекта строительства головного атомного ледокола "Лидер" могут превысить 60 миллиардов рублей. Государственным заказчиком выступит госкорпорация "Росатом", а заказчиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, исполнителем работ по строительству определен судостроительный комплекс "Звезда".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Росатом
Проекты
10510 Лидер
23550
Арктика
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